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Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma Sistemi yaygınlaştırılıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başkanlık ile ASELSAN arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi ek paket sözleşmesi imzalandığını ifade etti.

11.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:12
Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma Sistemi yaygınlaştırılıyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başkanlık ile ASELSAN arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi ek paket sözleşmesi imzalandığını ifade etti.
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı çerçevesinde terörle mücadele, asayiş ve güvenliğe katkı sağlamak amacıyla tüm il ve ilçelerde kurulumların devam ettiği proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık 44 bin kamera ve 9 bin plaka tanıma sistemi teslim edildiğini bildirdi.
Ek paket sözleşme kapsamında, 1523 sabit kamera, 514 hareketli kamera, 11 lazer PTZ kamera ile 139 plaka tanıma sistemi ve 200 mobil plaka tanıma sisteminin ASELSAN tarafından üretileceğini belirten Demir, şunları kaydetti:
"Bu paketle ürünler akıllı ürünlere dönüşecek. Hatalı park yapan araçların tespitine yönelik yetenekler kazanılacak. Sahada sabotaj tespiti, yönlü çizgi geçişi, yönlü hareket tespiti, şüpheli nesne tespiti, kişi ve trafik analizi ve hedef takibi yapan kameralar kullanılacak."

Kaynak: AA

Etiketler: İsmail Demir, Twitter, Ekonomi
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