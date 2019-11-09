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Kent Konseyi Bağbaşı Mahalle Meclisi kuruldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından başlatılan Benim Mahallem Projesi kapsamında Bağbaşı Mahallesi'nde de Mahalle Meclisi kuruldu.

09.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:44Kent Konseyi Bağbaşı Mahalle Meclisi kuruldu
Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından başlatılan Benim Mahallem Projesi kapsamında Mahallesi'nde de Mahalle Meclisi kuruldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, projenin her geçen gün büyümeye devam ettiğini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin mahalle ölçeğinde yönetim birimi oluşturarak, karar süreçlerine halkın katılımının sağlanması ve mahallenin ortak ihtiyaçlarının belirlenerek, mahallenin yaşam kalitesinin geliştirilmesi hedeflenen projeye Bağbaşı Mahallesi de dahil oldu. Bağbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Gençlik Meclisi Başkanı Bilge Naz Sak, Bağbaşı Mahalle Muhtarı Erkan Duran ve mahalle sakinleri katıldı. 2 yıl önce başlatılan proje çerçevesinde Denizli'nin birçok mahallesinde mahalle meclislerinin kurulduğunu kaydeden Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, projenin her geçen gün büyümeye devam ettiğini söyledi. Değirmenci, "Biz istiyoruz ki, mahalleye ilişkin bir şey konuşulacaksa, mahallenin geleceğine ilişkin bir karar alınacaksa, mahallenin talepleri dile getirilecekse burada herkes söz sahibi olsun. Bağbaşı Mahallesi'nde oturan herkes 'Benim Mahallem' projesi çerçevesinde kurulan mahalle meclisinin doğal üyesidir, başkanı da mahalle muhtarımızdır. İstiyoruz ki, mahallelerimizde vatandaşlarımız bir araya gelip otursun, projeler üretsin ve çok güzel çalışmalar ortaya çıksın. Amacımız mahallelerimizi ziyaret edip sıkıntılara yerinde çözüm üretmek ve taleplere yönelik faaliyetler yapmaktır" dedi. - DENİZLİ

Kent Konseyi, Denizli, Bağbaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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