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Kent Konseyi Başkanı Yasan'a hayırlı olsun ziyareti

15 Temmuz Kocatepe Görme Engelliler Spor Kulübü ve Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur, Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

30.07.2019 12:21 Kent Konseyi Başkanı Yasan'a hayırlı olsun ziyareti
15 Temmuz Kocatepe Görme Engelliler Spor Kulübü ve Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur, Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi'nin geçen hafta yapılan genel kurulunda, başkanlık görevine seçilen Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan'a yeni görevinde başarılar dileyen 15 Temmuz Kocatepe Görme Engelliler Spor Kulübü ve Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur, sosyal sorumluluk alanında Kent Konseyi ile birlikte her zaman ortak faaliyete hazır olduklarını ifade etti. Başkan Yasan da nazik ziyaretlerinden dolayı Uygur'a teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Kent Konseyi, Uygur, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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