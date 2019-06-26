26.06.2019 16:51
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Kent Konseyi Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Kent Konseyi Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Bozüyük Kent Konseyi'nin genel kurul toplantısı öncesinde Avcılar Kulübü Başkanı ve MHP Belediye Meclis Üyesi Nurettin Oydu adaylığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bozüyük Kent Konseyi 'nin genel kurul toplantısı öncesinde Avcılar Kulübü Başkanı ve MHP Belediye Meclis Üyesi Nurettin Oydu adaylığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Nurettin Oydu, açıklamasında "15 gün önce Bozüyük Kent Konseyi başkanlığı adaylığımı açıklamıştım, şimdide adaylığım devam ediyor. Allah nasip ederse yarın akşam genel kurulumuzu yapacağız. Ben bilindiği gibi 40 yıldır dernekler içindeyim ve 30 yıldır dernek başkanlığı yapmaktayım. Kent Konseyi başkanlığına ünvan almak için aday olmadım. Amacım bir olmak ilçemiz ve derneklerimiz için güzel projeler üretmektir. Bu konuda tüm dernek, oda, sendika, muhtarlarımızın ve siyasi partilerin desteğini beklerim. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Avcılar , Bozüyük , Kent Konseyi , Yaşam

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