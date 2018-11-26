Kent Konseyi Bilgilendirme Genel Kurulu Yapıldı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Prof. Dr. Korel Göymen, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, Odunpazarı Kent Konseyi çalışma grubu kolaylaştırıcıları, mahalle meclisi başkanları ile çok sayıda kent konseyi gönüllüsünün katıldığı Bilgilendirme Genel Kurulu'nda son bir yıl için de yapılan çalışmalar anlatıldı.

"ODUNPAZARI'NI BUGÜNE KADAR MAHALLELER İLE BİRLİKTE YÖNETTİK"

Genel kurulda konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kentin yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik ilkelerinin uygulanmasında kent konseylerinin önemli bir yeri olduğunu söyledi. Kent konseylerinin demokratik kitle örgütlerini bir arada toplayarak çatı görevi gördüğünü de vurgulayan Başkan Kurt, "Kent konseylerinin sivilleşmeyi de kafasına yerleştirmesi lazım. Bunu sağlayabilirsek Eskişehir'de avantajlar elde ederiz. Daha rahat çalışmalar gerçekleştiririz. Odunpazarı Kent Konseyi Mahalle Meclisleri demokrasiye doğrudan katılımın en önemli noktaları. Odunpazarı'nı bugüne kadar mahalleler ile birlikte yönettik, bundan sonrada bunu güçlendirerek devam edeceğiz. Belediyenin 85 mahallede aynı anda ne olup bittiğini bilme şansı yok. Mahallesine ilgi duyan, mahallesinin sorunlarına çare arayan insanları sivil mantık çerçevesinde yana yana gelmelerini istiyoruz. Bu anlamda da kurulan bu yapıları destekliyoruz"dedi.

KUMRU: "KENT KONSEYLERİ KENTİN DEĞİŞİMİNE VE GELİŞİMİNE İMZA ATMALI"

Genel kurulun divan başkanlığını yapan Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Odunpazarı Kent Konseyi'nin belediye başkanının ya da belediyenin özel uygulama alanı olmadığını söyledi. Kumru, kent konseylerinin kentin bütününe hitap edecek, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte farkındalık yaratacak; kentin değişimine ve gelişimine imza atacak bir yapı olması gerektiğini altını çizdi. Kamu kurum ve kuruluşlarının kent konseyleri ile ortak çalışmalar yapması gerektiğini dile getiren Kumru, "Ancak kamu kurumları ile ortak çalışamıyoruz. Örneğin, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile çalışamıyoruz, hep mesafeliyiz. Özel okullarla uygulamalarımızı yapıyoruz. Öğrenci odaklı projelerimizi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okulları ile yapamıyoruz, sadece özel okullarla yapıyoruz, çünkü Milli Eğitim Müdürlüğü bize ön yargı ile yaklaşıyor. Kent Konseylerinin altında hiçbir siyasi amaç yok, sadece Eskişehir'in, Türkiye'nin çevresel gelişimine katkı vermek istiyoruz. Bu konuda önce hukuksal, sonrasında ise vatandaşa ulaşarak; doğru, şeffaf bilgi vererek, siyasal olmadan bilgi vererek bunu Eskişehir'e fark ettirmek istedik" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN HİÇBİR YERİNE TERMİK SANTRAL YAPILMASINI İSTEMİYORUZ"

Kent Konseylerinin gündem yaratmak zorunda olduğunu vurgulayan Kumru,konuşmasında Alpu'ya yapılmak istenen Kömürlü Termik Santral'e de değindi. Kumru, "Yaşam hakkını savunmak için duyarlı olmak zorundayız. Eskişehir'de, termik santrali tartışmayalım istiyoruz. Türkiye'nin hiçbir yerine termik santral yapılmasını istemiyoruz. Biz Eskişehir'de stadyum alanına ne yapacağımızı tartışmamız gerekiyor. Yeşil alan mı yapacağız? Eskişehir'in trafik problemini biraz olsun rahatlatacak güney ve kuzey çevreyolunu tartışmamız gerekiyor. Hala bir havaalanımız yok. Bunlar dururken maalesef bize zoraki bir gündem dayattılar. Bu kent çok aydın bir kent, çok şeyi aşan bir kent. Eskişehir'deki insanlar bunun sonuna kadar mücadelesini verecektir" dedi.

Odunpazarı Kent Konseyi Genel Kurulunun ardından, Prof. Dr. Korel Göymen, 'Çağdaş bir Katılım Aracı Olarak' Kent Konseyleri başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Göymen, yaptığı konuşmada kent konseyi gönüllülerine 'Kent Eylem Planı' yapmalarının daha doğru ve sistemli bir şekilde çalışmaları güçlendireceğini söyledi.

Genel Kurul sonrasında konuşmacılara Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru,plaket takdim etti.Gecede vefat eden Odunpazarı Kent Konseyi yürütme kurulu üyesi Behiç Ölmezer'in anısına oğlu Utku Ölmezer' e de plaket takdim edildi.