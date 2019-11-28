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Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nden 'işaret dili' kursu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak adına işaret dili eğitimi başlattı.

28.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:28Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nden 'işaret dili' kursu
Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak adına işaret dili eğitimi başlattı. Kursta 45 kursiyerin 4 ay boyunca toplam 120 saatlik bir eğitim programına dahil olacağı ifade edildi.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile Pamukkale Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak adına işaret dili eğitimi başlattı. Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen işaret dili kursunun açılış dersine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, İşaret dili eğitmeni Aysun Pala ve kursiyerler katıldı. Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör burada yaptığı konuşmada, işitme engelli vatandaşların toplumda iletişim sıkıntıları yaşadığını belirterek, "Bu eğitimlerimiz sayesinde vatandaşlarımız, işitme engelli kardeşlerimizle çok daha kolay ve sağlıklı iletişim kurabilecek. Eğitimlerimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Böyle bir kursun başlatılması çok anlamlı"

Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ise, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin pek çok alanda hayata geçirdiği eğitim projeleriyle vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt verdiğini, işaret dili eğitimi ile çok önemli bir çalışmaya daha imza atıldığını kaydetti. Denizli'de engellilerin sosyal hayatın içerisinde aktif bir şekilde yer aldığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Gökoğlan, "İşitme engelli vatandaşlarımızla iletişim kurmada zorluklar çekiliyor. Hayatın geçtiği her alanda, işitme engelli kardeşlerimizle karşılıklı diyalog kurmak adına böyle bir kursun başlatılması çok anlamlı. Emek veren katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Kursiyerler 120 saat eğitim alacak"

Konuşmaların ardından İşaret Dili Eğitmeni Aysun Pala tarafından kursiyerlere parmak alfabesi, harflerin kullanımı, coğrafi işaretler, kendini tanıtma ve karşılıklı iletişim konularında eğitim verilmeye başlandı. 45 kursiyerin 4 ay boyunca toplam 120 saatlik bir eğitim programına dahil olacağı ifade edildi. Kurs sonunda başarılı olan katılımcılara sertifikaları verilecek. - DENİZLİ

Kent Konseyi, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

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