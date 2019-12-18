Haberler » Güncel » Kent Konseyi Gençlik Meclisi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kermes düzenledi - Haber

Kent Konseyi Gençlik Meclisi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kermes düzenledi

Kırşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Cacabey Meydanında ihtiyaç sahibi öğrenciler için kermes düzenledi.

18.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:20Kent Konseyi Gençlik Meclisi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kermes düzenledi
Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Cacabey Meydanında ihtiyaç sahibi öğrenciler için kermes düzenledi.

Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga 'ında katıldığı kermes ile Gençlik Meclisi Kırşehir'de tespit ettikleri öğrencilere kermeste elde edilen gelirle katkı sunacak.

Cacabey Meydanı ve Ahi Evran Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen kermes ile ilgili bilgi veren Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Emin Çay, kış mevsimi ile ihtiyaçların artması ve kendilerinin de okullarda ihtiyaç sahibi öğrenciler ulaşarak paylaşma duygusunu yaşayacaklarını söyledi.

Çay, açıklamasında; "Kermesin tüm gelirini öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanacağız. Farklı çalışmalar da yaparak Kırşehir Gençliği için çalışmalar yürüteceğiz. Kırşehir'deki tüm gençleri, gençliğin sorunları ve ihtiyaçları ile ilgili gönüllü çalışmalar yapmak üzere Kırşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi çatısı altında çalışmaya davet ediyorum" dedi. - KIRŞEHİR

Kent Konseyi, Kırşehir, Akpınar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:58 Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon - Haber
09:58 Dört dağın arasında hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlar - Haber
09:57 Aydın türk salyangozu fransız sofralarını süslüyor - Haber
09:57 İzmir plastik saklama kaplarındaki büyük tehlike - Haber
09:52 Altındağlı kadınlar engelli bireylerle buluştu - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Haber
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Haber
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
18.12.2019 10:00:07