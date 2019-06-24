24.06.2019 13:00
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Kent konseyi ilk toplantısını yapacak

Kent konseyi ilk toplantısını yapacak

Düzce Belediyesi Kent Konseyi üye seçiminin yapılmasının ardından ilk resmi toplantısını 26 Haziran Çarşamba günü saat 14: 00'de yapacak.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi üye seçiminin yapılmasının ardından ilk resmi toplantısını 26 Haziran Çarşamba günü saat 14: 00'de yapacak.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi merkez mahalle muhtarları arasında yapılan seçimler belirlenen genel kurul üyeleri ilk resmi toplantısını yapmak üzere bir araya gelecek. 26 Haziran Çarşamba günü saat 14: 00'de Düzce Belediyesi Merkez Hizmet Binası Meclis Salonunda düzenlenecek toplantıda kurul üyeleri 2 yıl süre ile görev yapacak Konsey başkanı seçimini yapacak. Ayrıca toplantı gündeminde 2 yıl süre ile görev yapacak en az 5 Yürütme Kurulu üyesi, Kadın ve Gençlik meclislerinin oluşturulması ile diğer meclis ve çalışma gruplarının oluşturulması gündem maddelerini de görüşecek. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli'nin imzalı yazısı ile toplantıya davet edilen Kent Konseyi üyelerinin tamamının toplantıya katılması bekleniyor. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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