Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart 'Kadınlar Günü'nü kutladı-Bilsen Özen: "Acımız büyük, ama biz Türk kadınıyız"-"Önümüzde çok güzel aydınlık günler var"DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, her yıl düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda 'El Emeği Pazarı' açıldı. Etkinlik 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bir araya geldi. Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, meclis üyeleri, kadınlar ve vatandaşlar katılım sağladı. Program Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından Kadın Meclisi Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel anma programları düzenlediklerini ifade etti. Özen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak şiir okudu. Şiirin ardından Özen 8 Mart'ın tarihini anlattı."Acımız büyük, ama biz Türk kadınıyız"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün 1857 yılında yaşanan olaydan dolayı Dünya Emekçi Kadınlar Günü olduğunu söyleyen Özen, "Şimdi arkanıza dönüp baktığınızda Denizli'mizin emekçi kadınlarını da göreceksiniz. El emeği pazarımız, mikro kredi, bugün orada kendi emeklerini sizler için sergiliyorlar. Bizler önce birer evlat, sonra eş, sonra anneyiz, yitirdiğimiz kadınlarımızın acısından değil, geleceğe umutla bakmak üzere burada toplanalım diyorum. Çünkü umudunu yitiren bir millet umutlarını yitiren kadınlar geleceği göremezler. Acımız büyük, ama biz Türk kadınıyız, biz Hayme Hatun'dan Zübeyde Hanım'a kadar her güçlüğü germiş olan bir ulusun torunlarıyız. Öyleyse bizler bu kara günleri, bu acı günleri, mutlaka ve mutlaka sileceğiz. Önümüzde çok güzel aydınlık günler var. Bugünlere de hep beraber el ele sizlerle beraber yürüyeceğiz" dedi.Lokma hayrı yapıldı, El Emeği Pazarı standı açıldıKonuşmaların ardından Başkan Zolan ve Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanan, İdlib'te şehit olan Mehmetçik için yapılan lokma hayrına katılarak vatandaşlara ikram etti. Kent Konseyi Kadın Meclisi El Emeği Pazarı üyeleri de yaptıkları el emeği eserlerini 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda açtıkları stantta sergiledi.

Kaynak: İHA