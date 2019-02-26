Kent Konseyi Kompozisyon ve Resim Yarışması Düzenliyor

Kaynak: İHA

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği kompozisyon ve resim yarışması düzenleyecek.Kent Konseyinin 2019 yılı lokomotif projesi olarak başlattığı "Gelenekten Geleceğe" projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile "Geleneklerimiz "temasıyla ortaokul düzeyinde resim, "Neden geleneklerimize önem vermeliyiz" temasıyla da lise düzeyinde kompozisyon yarışması düzenliyor.Malatya Kent Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, kültürel miras olan geleneklerini koruyarak kentin sosyal kültürel değerlerini kuşaktan kuşağa aktarmak, unutulmuş değerleri tekrardan hatırlatmak ve özellikle genç nesil tarafından konu ile ilgili bir bilinç oluşturmak amacıyla "Gelenekten Geleceğe" projesi kapsamında "Resim ve Kompozisyon Yarışması" düzenleneceği belirtildi.Son başvuru 15 NisanBaşvuruların 15 Nisan Pazartesi tarihine kadar Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliğine şahsen yapılacağı belirtilirken, jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren eserlerin altın ile ödüllendirileceği paylaşıldı. - MALATYA