Kent Konseyi'nde Öğretmenler Günü Buluşması

24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Gönül Dostları Sofrası'nda düzenlenen buluşmaya, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Yerel Gündem Şube Müdürvekili Yasemin Tatlı, Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve emekli öğretmen Mehmet Necati Şahin ile emekli ve aktif öğretmenler katıldı.

Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Türkiye'nin geleceğine emek veren öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladıklarını, sonsuzluğa göçen tüm öğretmenleri rahmetle andıklarını söyledi. Öğretmenliğin, insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleği olduğunun altını çizen Toprak, "Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan bir gönül eridir. Başımızın tacıdırlar" dedi.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık ise, dünyanın en fedakar ve değerli insanları olan, yarınların mimarı çocukları yetiştiren tüm özverili öğretmenlere sevgi ve saygılarını ileterek, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Programın son bölümde katılan öğretmenlere plaket takdim edilirken öğretmenler ise tek tek söz alarak anılarını paylaştı.