21.06.2019 13:15
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Kent Konseyi'nde Şevket Orhan dönemi

Kent Konseyi

Bursa'nın en büyük resmi ve sivil katılımlı kurumsal kitle platformu, yönetecek kadroyu seçmek için 27 Haziranda sandık başına gidiyor.

Bursa 'nın en büyük resmi ve sivil katılımlı kurumsal kitle platformu, yönetecek kadroyu seçmek için 27 Haziranda sandık başına gidiyor.

Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Şuayip Toprak tarafından yönetilmesine devam edilen konsey, haftaya yeni başkanı seçecek. Bursa Kent Konseyi 'nin 27 Haziran'daki genel kurulunda başkan ve yürütme kurulu seçilecek. Bürokrat ve siyasetçi kimliğiyle tanınan, milletvekilliği de yapmış olan Şevket Orhan , başkanlığın en büyük adayı.

1959 yılında dünyaya gelen Şevket Orhan, Belediye Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı ve 22. dönem Bursa Milletvekilliği görevlerinde bulundu. Ayrıca Orhan, AK Parti 'nin kuruluşuyla Bursa'nın ilk kurucu il başkanı görevini yürüttü. - BURSA
Kaynak: İHA
Şevket Orhan , Kent Konseyi , Bursa , Güncel

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