Kent Konseyi'nden Vali Canbolat'a Ziyaret

15 Kasım 2018 Perşembe 14:10



15 Kasım 2018 Perşembe 14:10

Bursa Kent Konseyi ailesi, geçen hafta göreve başlayan Bursa Valisi Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, yürütme kurulu üyeleri ve meclis başkanları, Bursa Valisi Sayın Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Canbolat, Bursa'nın ortak paydası olduğunu söyledi. Kent konseyi çalışmalarında Bursa'nın güçlü olduğunu dile getiren Canbolat, "Sivil toplumla ortak akıl oluşturarak şehrimize nasıl katkı sağlayabiliriz, bunun derdindeyiz. Bursa çok renkli ve Türkiye'nin önemli şehirlerinden. Bu şehirde daha önce görev yapan valilerimize sağladıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. Onların bıraktığı yerden Bursa'yı alıp, daha iyiye taşıma gayretinde olacağız" dedi.Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak ise, yürütülen faaliyetler hakkında Vali Canbolat'a kısa bilgi verdi. Bursa Kent Konseyi'nin, Bursa'nın çatı kuruluşu olduğunu ifade eden Toprak, 5 meclis, 30 çalışma grubu, 450'den fazla kurumsal üyesi ve binlerce gönüllüsü ile beraber Bursa için projeler ürettiklerini belirtti. Toprak, geçtiğimiz hafta göreve başlayan Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. - BURSA