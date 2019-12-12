Haberler » Güncel » Kent konseyi, Ödemiş'in en acil sorunlarını belirleyecek - Haber

Kent konseyi, Ödemiş'in en acil sorunlarını belirleyecek

Ödemiş Kent Konseyi (ÖKK) yürütme kurulu üyeleri, meclis başkanları ile toplantıda bir araya gelirken, Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı, "Meclislerde dile getirilen projeler iyice olgunlaştırıldıktan sonra ÖKK yürütme kuruluna sunulacak.

12.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:54Kent konseyi, Ödemiş'in en acil sorunlarını belirleyecek
Kent Konseyi (ÖKK) yürütme kurulu üyeleri, meclis başkanları ile toplantıda bir araya gelirken, Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı, "Meclislerde dile getirilen projeler iyice olgunlaştırıldıktan sonra ÖKK yürütme kuruluna sunulacak. ÖKK yürütme kurulu, olgunlaşan projeleri bir dosya haline getirip ilgili kuruluş, kamuoyu ve basınla paylaşacak" dedi.

Ödemiş Kent Konseyi (ÖKK) yürütme kurulu üyeleri, meclis başkanları ile buluşarak; konseyin çalışma tarzı, yürütme kurulu üyelerinin meclis başkanları ile ilişkileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda konuşan meclis başkanları, kendilerini tanıtarak, meclis olarak düşündükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Seçimin ardından ilk toplantılarını yapan meclislerin başkanları, bir araya gelinen toplantıda dile gelen projeler hakkında da bazı açıklamalarda bulundu.

Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı, meclislerde dile getirilen projelerin yürütme kuruluna sunulacağı buradan da ilgili noktalara aktarılacağını açıkladı. Taşlı, "ÖKK yürütme kurulu, olgunlaşan projeleri bir dosya haline getirip ilgili kuruluş, kamuoyu ve basınla paylaşacak. ÖKK yürütme kurulu belli aralıklarla meclis başkanları ile bir araya gelip değerlendirme yapacak. ÖKK yürütme kurulu, meclis başkanları ile birlikte Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile görüşüp, belediye ve kent konseyi arasındaki ilişkileri ve yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunacak. ÖKK bu ziyaretin ardından meclislerin yürütme kurulu üyeleri ile bir araya gelip, Ödemiş'in en acil sorunları konusunda genel bir değerlendirme yapıp bazı önerilerde bulunacak. Bu toplantıya basın da davet edilecek" dedi. - İZMİR

Kent Konseyi, Ödemiş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:34 İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haber
10:34 Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Haber
10:34 Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi edildi - Haber
10:28 Bölge üniversitelerinin sorunları görüşüldü - Haber
10:28 Hasta kadın omzundaki devasa tümörü taşıyamaz hale geldi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Haber
12.12.2019 10:41:05