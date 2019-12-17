Haberler » Güncel » Kent Konseyi Rektör'ü ziyaret etti - Haber

Kent Konseyi Rektör'ü ziyaret etti

Çorum Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar ve Yürütme Kurulu Üyeleri Rektör'ü ziyaret etti.

17.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:32Kent Konseyi Rektör'ü ziyaret etti
Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar ve Yürütme Kurulu Üyeleri 'ü ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar, Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kır ve Yürütme Kurulu Üyeleri çalışmaları hakkında Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk'e bilgiler verdi.

Kent Konseyimizin yapacağı çalışmalarda ve projelerde üniversitemizi de yanımızda görmekten büyük mutluluk duyarız diyen Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar, "kamu kurum ve kuruşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve demokrasimizin temel taşları muhtarlarımızla her zaman istişare içerisindeyiz.Bu şehre güzel şeyler yapa bilmek için yürütme kurulumuz ve tüm üyelerimizle birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Kent Konseyinin yapacağı çalışmalarda üniversite olarak destek vermeye hazır olduklarını söyledi. - ÇORUM

Kent Konseyi, Rektör, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'den ayrıldı - Haber
20:33 Bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Haber
20:32 ABD'de hortum ve fırtınalarda 3 kişi öldü - Haber
20:31 5 yaşındaki çocuğu istismar ettiği iddia edilen öğretmen hakim karşısında - Haber
20:27 Cizre'de 'Sözleşmeli istihdam bitmeli, aileler birleşmeli' eylemi - Haber
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
17.12.2019 20:39:40