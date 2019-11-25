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Kent Konseyi üyeleri "canlı heykeller" ile şiddete dikkat çekti - BALIKESİR

Balıkesir'de Karesi Kent Konseyi Kadın ve Aile Çalışma Grubu, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla canlı heykeller eşliğinde basın açıklaması yaptı.

25.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:55
'de Kent Konseyi Kadın ve Aile Çalışma Grubu, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla canlı heykeller eşliğinde basın açıklaması yaptı.
Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplanan Kent Konseyi üyesi kadınlar, "Kadına saygı medeniyettir" sloganıyla etkinlik düzenledi.
Mimus Performans Sanatları Atölyesi sanatçılarının "canlı heykel" performansı sergilediği etkinlikte, Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Demirözer Yarbaoğlu grup adına açıklamalarda bulundu.
Kadına saygı adına toplandıklarını belirten Yarbaoğlu, "Şiddet kelimesini gerçekten kullanmak istemiyoruz. Kadına şiddet hiç hoş değil. Öfkemizi kontrol altına alalım. Şiddet gösterdiğiniz kadınlar, asıl saygı gösterilecek kadınlar. Onlar sizin anneniz, kız kardeşiniz, eşiniz de olabilir. Kadın bir çiçektir ve çiçeğimize sahip çıkalım." dedi.
Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlardan bazıları sanatçılarla fotoğraf çektirdi.
Kent Konseyi üyeleri

Kent Konseyi, Balıkesir, Karesi, Güncel

Kaynak: AA


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