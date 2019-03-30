Kent Konseyinden El Sanatları Sergisi ve Hayır Çarşısı

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi
sanatçıları tarafından hazırlanan el sanatları sergisi ile hayır çarşısı törenle açıldı.
Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Kent Konseyi Sanat Merkezi sanatçıları tarafından hazırlanan resim, çini ve diğer el sanatı ürünlere yer verildi. Ev kadınları tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.
Kent Konseyi Başkanı Zekeriya Dağcı, açılışta yaptığı konuşmada, bir yılı aşkın bir sürede birçok proje hazırladıklarını söyledi.
Dağcı, "Burada elde edeceğimiz geliri, Kent Konseyi olarak madde bağımlısı çocuk ve gençlerimize yönelik hazırladığımız projede kullanacağız. Projemizle dezavantajlı grupların yaşadığı mahallelerimizde iş ve meslek edindirici kurslar açtık, çeşitli aktiviteler yapıyoruz." dedi.
Bağımlılık çukuruna düşmüş gençlere, çocuklara sahip çıkmayı amaçladıklarını belirten Dağcı, buna açtıkları sergiyle katkı sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.
Vatandaşlardan ilgi gören sergi, yarın akşama kadar gezilebilecek.
Kütahya Belediyesi, Kent Konseyi, Kültür Sanat
Kaynak: AA