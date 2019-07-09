09.07.2019 10:19
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Kent Konut şantiyesinde gerçeğini aratmayan tatbikat

Kent Konut şantiyesinde gerçeğini aratmayan tatbikat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre birimlerdeki binalarda deprem tatbikatlarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre birimlerdeki binalarda deprem tatbikatlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tuana evleri şantiyesinde deprem ve depremden sonra yangın tatbikatı yapıldı. Tüm evresinde gerçeği aratmayan tatbikat, Kent Konut ve Haldız İnşaat şantiye personelinin ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı sivil savunma ekiplerinin katılımı ile gerçekleşti. Senaryoya bağlı kalınarak gerçekleştirilen tatbikat başarı ile sonuçlandı.

Tatbikat öncesinde Kent Konut ve Haldız İnşaat personeline, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından teorik eğitimler verildi. İtfaiye Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Mevlüt Şen ve Kent Konut İş Güvenliği Uzmanı Özer Yıldız tarafından deprem anında yapılması gerekenler, dikkat edilmesi gereken hususlar, evde alınacak önlemler gibi konulara değinildi. Tuana Evleri şantiyesinde gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren tatbikat eğitimi sonrasında, personel tatbikata başladı.

Hazırlıkların ardından ekipler tarafından hazırlanan deprem tatbikatı senaryosu doğrultusunda tatbikat başlatıldı. Sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü İzmit olan 9 şiddetindeki deprem sırasında çalışanlar, çök-kapan-tutun kuralını uygulayarak sarsıntının geçmesini bekledi. Önceden belirlenmiş güvenli alanlarda depremin bitmesini bekleyen personel acil durum toplanma bölgesinde toplandı. Deprem sonrası çıkan yangına ise söndürme ekibi ilk müdahaleyi yaparak tatbikat başarılı bir biçimde sonuçlandırıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel

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