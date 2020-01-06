Kent Konut'ta afet tatbikatı gerçekleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ile Kent Konut A.Ş İş Güvenliği Uzmanlığı tarafından ortaklaşa senaryosu hazırlanan Kent Konut A.Ş. Hizmet Binası'nda "Olası Depremlere Hazır Olma ve Tahliye Tatbikatı" başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında deprem sonrası çıkabilecek olumsuzluklara karşı önlemler alınırken personellerin ve iş için gelen vatandaşların tahliyesi hızlı şekilde gerçekleşti.

BİNA İÇİNDEKİLER 3.5 DAKİKADA TAHLİYE EDİLDİ

Senaryo doğrultusunda siren sesiyle başlayan tatbikatta, tatbikat senaryosu gereği görevliler, elektrik şalterini indirip doğalgaz vanalarını kapattı. Deprem sonrasında binayı öncelikle şirketin ilk yardım ve sivil savunma ekipleri terk etti daha sonra şirketin zemin katından başlamak üzere 3,5 dakikada çalışanlar ve iş için gelen vatandaşlar tahliye edildi. Deprem sonrası çıkabilecek ikincil afet olan yangınlara karşı önlemler alındı. Yaklaşık yarım saat süren tatbikat başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

ACİL DURUMLARA HER AN HAZIR OLACAKLAR

Tatbikatın amacının Acil Durum Eylem Planı'nın mahallinde test edilmesi ve oluşturulan Acil Durum Ekipleri'nin çalışma yeteneğinin geliştirilmesi, olası deprem afetine karşı hazır olunması, olağanüstü hadise ve afeti yönetebilmeleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesi ve yapılan tatbikatlarla da tecrübe kazanılacağı aktarıldı.