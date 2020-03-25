Kent merkezi dışındaki canlar unutulmuyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda yalnızca kent merkezindeki sokak hayvanları değil, kırsal alanlardaki hayvanlar da düzenli olarak kuru mama ile besleniyor. Özellikle piknik ve mesire alanlarının kapatılmasıyla birlikte bu alandaki hayvanların yemek bulma konusunda zorlandığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler bünyesinde kurulan mobil ekiplerle hayvanlara kuru mama desteği sağlandığını belirttiler.

Vatandaşlardan zorunda olmadıkça sokağa çıkmamalarını isteyen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sokak canları için her duyarlı vatandaşın kapısının önüne su ile kuru mama bırakabileceğini belirterek bu konuda hassas davranan vatandaşlara teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler