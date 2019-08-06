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Kent merkezindeki boş araziler temizleniyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, uygunsuz olarak yol kenarlarına, kaldırımlara ve mahalle aralarındaki boş arazilere dökülen moloz ve hafriyatlar iş makineleri yardımı ile temizleniyor.

06.08.2019 08:53 Kent merkezindeki boş araziler temizleniyor

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla Nevşehir'de başlatılan temizlik seferberliği çalışmalarına katılan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarındaki boş arazilere dökülen ve hem insan sağlığını tehdit eden hem de çevre kirliliğine neden olan atıklara karşı çalışma başlattı.

Bu konuda yoğun bir mesai harcayan ekipler, atıkları kepçe ve kamyonetlerle toplayarak vatandaşın sağlığını bozmayacak ve görüntü ve çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde yaşam alanlarından uzaklaştırıyor.

Çalışmaların ardından daha güzel bir görünüme sahip olacak boş arsaların temiz kalması ve temizliğin kalıcı olması için vatandaşlardan destek beklediklerini belirten belediye yetkilileri, halkın özellikle çevre duyarlılığına büyük özen göstermesini istedi. Temizlik çalışmalarıyla birlikte denetimlerin de süreceğini belirten yetkililer, kaçak döküm yapanları uyardı. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin belirlenen alanları sık sık denetim altında tutacağı belirtilirken, kaçak moloz dökenlere kanun gereği para cezası kesileceği vurgulandı.


Fen İşleri Müdürlüğü, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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