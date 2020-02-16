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Kent merkezindeki tonlarca kar kent dışına çıkartıldı

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Hakkari'de, kar boşaltılacak noktaların daralması nedeniyle tonlarca kar kent dışına çıkartılıyor.

16.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:05Kent merkezindeki tonlarca kar kent dışına çıkartıldı
Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı 'de, kar boşaltılacak noktaların daralması nedeniyle tonlarca kar kent dışına çıkartılıyor.
Karla mücadele çalışmalarını sürdüren Hakkari Belediyesi, toplanan kar yığınlarını kent dışına çıkartıyor. 14 iş makinası ve 30 personelin yer aldığı karla mücadele çalışmalarına esnaflarda işyerlerinin önünü temizleyerek destek verdi. Bazı noktalar ile kent dışındaki alanların kar dağları ile dolup taşması üzerine alan bulmakta zorlanan ekipleri, kar tünellerinin içine girerek alan genişletmesi yaptı.
Karla mücadele çalışmalarında memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise, "İlimizde son yılların en büyük karı yağdı. Ekipler kar boşaltacak alan bulmakta zorlanıyor. Allah devletimizden razı olsun" dedi.
(İHA)

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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