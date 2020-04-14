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Kent merkezine inen ayı ve 2 yavrusu kameralara yansıdı

Artvin'de, yiyecek bulmak için kent merkezine inen ayı ve iki yavrusu, güvenlik kameralarına yansıdı.

14.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:01
Artvin 'de, yiyecek bulmak için kent merkezine inen ayı ve iki yavrusu, güvenlik kameralarına yansıdı.
Merkeze bağlı Orta Mahalle'de, Türk Telekom'un araç parkına ayı ve 2 yavrusunun girdiğini gören güvenlik görevlisi Cemil Ayaydın, kendisini binaya kapatarak durumu polis, belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bir süre sonra ayı ve yavruları, araç parkından çıkarak mahalle aralarındaki cadde ve sokaklarda gezinip çöplerde yiyecek aradı.
Güvenlik kameralarına yansıyan ayı ve yavruları, pencere ve balkonlarına çıkan mahalle sakinlerince de cep telefonlarıyla görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar, polis ve belediye ekiplerince projektörlerle gece boyu ağaçlık alanlarda aranan ayı ve yavruları bulunamadı.
Güvenlik görevlisi Cemil Ayaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nöbette ayı ve yavrularıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.
O an çok korktuğunu dile getiren Ayaydın, kendisini derhal binaya kilitleyerek ilgili kurumları aradığını ifade etti. Kent merkezine inen ayı ve 2 yavrusu kameralara yansıdı

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Artvin, Polis, Güncel
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