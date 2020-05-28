Kent Meydanı cuma namazı için dezenfekte edildi

Karabük Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapmasında cuma namazı kılınabileceği açıklanan Karabük Kent Meydanı'nda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

28.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:25
Karabük Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapmasında cuma namazı kılınabileceği açıklanan Karabük Kent Meydanı'nda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Karabük Belediyesi, sosyal mesafe kuralları ile yeniden ibadete açılacak olan cami ve meydanlarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaptı.
Yaklaşık 5 yıl önce hizmete açılan ve 48 bin 800 metrekare alana sahip Karabük Kent Meydanı'nın cuma namazı kılınacak alanı, belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Kent Meydanı cuma namazı için dezenfekte edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, Güncel, Haber

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