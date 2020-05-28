Kent Meydanı cuma namazı için dezenfekte edildi
Karabük Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapmasında cuma namazı kılınabileceği açıklanan Karabük Kent Meydanı'nda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.
28.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:25
Karabük Belediyesi, sosyal mesafe kuralları ile yeniden ibadete açılacak olan cami ve meydanlarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaptı.
Yaklaşık 5 yıl önce hizmete açılan ve 48 bin 800 metrekare alana sahip Karabük Kent Meydanı'nın cuma namazı kılınacak alanı, belediye ekiplerince dezenfekte edildi.
Kaynak: AA