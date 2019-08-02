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Kent Meydanı'na yapılan akıllı kavşak havadan görüntülendi

Kent Meydanı'na yapılan akıllı kavşak havadan görüntülendi Yapılacak uygulamalar ile kavşaktaki bekleme süresi azalırken, kapasite ve geçirgenlik artacak Gençosman Kavşağı'nın gidiş geliş yönlü iki köprüsü kapatılırken, T2 hattı kapsamında inşa edilen 4'er şeritli iki kavşak açıldı Yapılan...

02.08.2019 09:43
Kent Meydanı'na yapılan akıllı kavşak havadan görüntülendi
Kent Meydanı'na yapılan akıllı kavşak havadan görüntülendi
Yapılacak uygulamalar ile kavşaktaki bekleme süresi azalırken, kapasite ve geçirgenlik artacak
Gençosman Kavşağı'nın gidiş geliş yönlü iki köprüsü kapatılırken, T2 hattı kapsamında inşa edilen 4'er şeritli iki kavşak açıldı
Yapılan akıllı kavşak havadan görüntülendi
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Meydanı'na da akılı kavşak inşa etti. Yapılan geometrik desen ve akıllı uygulamalar sayesinde kavşaktaki bekleme süresinin azalması, kapasite ve geçirgenliğin ise artması planlanıyor. Akıllı kavşak İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.
Akıllı dokunuşlarla trafiği rahatlatma yolunda önemli projelere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi bir akıllı kavşağı da İzmir - Ankara ve İstanbul istikametindeki ana arterlerin kesişme noktası olan Kent Meydanı'na kazandırmak için harekete geçti. Bölgede trafiğin iyileştirilmesi ve hizmet seviyesinin arttırılması için çalışma başlatıldı. Yapımına başlanan akıllı kavşak ve çalışmalar gökyüzünden drone ile görüntülendi.
Yapılan çalışmalarla kavşak yaklaşımlarındaki şerit sayılarının ve depolama kapasitesinin arttırılması hedefleniyor. Sinyal sürelerinin optimizasyonunu da içeren akıllı kavşak uygulamasının hayata geçirilmesi planlandı. Yapılan geometrik düzenleme ve akıllı kavşak uygulaması ile kavşaktaki bekleme sürelerinin azaltılması, kavşak kapasitesinin ve geçirgenliğinin arttırılması hedefleniyor.
T2 tramvay hattı kapsamında inşa edilen 4'er şeritli ve köprüden oluşan gidiş geliş iki hat trafiğe açılırken, daha önce kullanılan Gençosman Kavşağı'nın gidiş geliş yönü ise trafiğe kapatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Genel

Kaynak: İHA

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