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Kent meydanında jiletle bileğini kesen genç kız, tedaviye alındı

Kent meydanında jiletle bileğini kesen genç kız, tedaviye alındıSİVAS'ta, jiletle bileğini keserek intihar girişiminde bulunan Ö.D.(18) sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

06.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:40
Kent meydanında jiletle bileğini kesen genç kız, tedaviye alındı
SİVAS'ta, jiletle bileğini keserek intihar girişiminde bulunan Ö.D.(18) sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Valilik binası önünde meydana geldi. Ö.D., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı elindeki jiletle kendisine zarar vermeye başladı. Durumu fark eden alandaki polisler Ö.D.'ye müdahale etti. Jiletle sağ bileğini kesen Ö.D. için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ö.D., Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ö.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kent meydanında jiletle bileğini kesen genç kız, tedaviye alındı

Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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