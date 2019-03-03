Kent Meydanında Tekme Tokat Kavga

Şanlıurfa
'da iki grup arasında çıkan tekme tokat kavga
kameraya yansıdı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye
ilçesindeki Rabia Meydanı
'nda çıktı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, tekme, tokatlı kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak 4 şahsı gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
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Kaynak: İHA