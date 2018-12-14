Kent Müze Tarih Söyleşileri Devam Ediyor

Antalya
Kent Müzesi'nin düzenlediği Kent Müze Tarih Söyleşileri kapsamında sanat tarihçisi Dr. Hakan Tazecan "Orta Asya Türk
Yaşamının Unutulmuş Fotoğrafları" konulu söyleşi gerçekleştirecek.
Antalya Kütür Merkezi'nde (AKM
) 18 Aralık
Salı günü saat 16.00'da düzenlenecek söyleşide sanat tarihçisi Dr. Hakan Tazecan, Rus General Konstantin Petroviç Kaufmann tarafından 19. yüzyılda Orta Asya'da çekilen fotoğraflar ile Prokodin Gorsky'nin hazırladığı iki fotoğraf albümünden yola çıkarak, Orta Asya Türklerinin gündelik hayatından çarpıcı kesitler sunulacak. Söyleşiyi vatandaşlar ücretsiz takip edebilecek. - ANTALYA
Asya Türk,Asya,Antalya
14 Aralık 2018 Cuma 12:07