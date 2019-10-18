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Kent Müzesine eski otomobil bağışlandı

Malatya'nın Darende ilçesinde Kent Müzesine eski otomobil bağışlandı.

18.10.2019 16:43Kent Müzesine eski otomobil bağışlandı
Malatya'nın Darende ilçesinde Kent Müzesine eski otomobil bağışlandı.

İlçedeki Cumhuriyet İlkokulu eski binası Kent Müzesine dönüşüyor.

Kent Müzesi'nin zengin bir içeriğe sahip olması için tarihi ve kültürel değeri olan materyallerin vatandaşlar tarafından bağışları devam ediyor. Bu kapsamda Adana'da ikamet eden Darendeli İnşaat Mühendisi Sadi Süremkök, 1974 model Murat 124 marka otomobili Kent Müzemizde sergilenmesi için bağışladı.

Darende'de vatandaşların, evlerinde geçmişi hatırlatacak eşya ve değişik materyallerin Kent Müzesine bağışlanması istendi. - MALATYA

Darende, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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