Kent Park vatandaşların akınına uğruyor

22 Kasım 2018 Perşembe 11:49



22 Kasım 2018 Perşembe 11:49

Kent Park vatandaşların akınına uğruyorVatandaşların akınına uğrayan Kent Park havadan görüntülendi10 bin metre karelik parkta ailelerin sevinciHAKKARİ - Hakkari Belediyesi tarafından kentin değişin bölgelerinde yapılan parklarla birlikte daha önce evlerinden çıkmayan vatandaşlar, fırsat buldukça vakitlerini parklarda geçiriyor. Belediye tarafından şehrin merkezinde yapılan ve 10 bin metrekare alana sahip en büyük park olan Kent Parkın hizmete girmesiyle birlikte parka giden bazı vatandaşlar yürüyüş ve spor yaparken, bazıları kamelyalarda ve banklarda oturup sohbet ediyor. Kimileri şarkı söyleyip klip çekerken, çocuklar ise oyun oynayıp, akülü araba, bisiklet ve paten sürüp doyasıya gönüllerince eğleniyor. Hakkari'de özlem duyulan bu hizmetlere kavuşmanın tadını çıkaran vatandaşların oldukça memnun oldukları görüldü."Hakkari İstanbul ve İzmir gibi bir kent"Hakkari'ye İzmir'den geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Yaklaşık üç dört aydır Hakkari'deyim. Hakkari batıda sadece terör ve korkuyla anılmakta. Oysaki Hakkari'ye geldiğiniz zaman Hakkari'nin güzelliklerini, doğal güzelliklerini göreceksiniz. Şuan arkamızda da görmüş olduğunuz gibi çocuklar oynamakta insanlar normal hayatlarını devam ettirmekte. Artık şu algının bitmesi gerekiyor Hakkari İstanbul, İzmir gibi bir kent" diye konuştu."Belediye ihtiyaç duyulan hizmetleri sunuyor"Hakkari'de şimdiye kadar böyle bir hizmeti görmediklerini belirten vatandaşlar, Hakkari için elverişli, verimli güzel bir ortamın oluşturduğunu söylediler. Ailece parkta sunulan hizmetlerin keyfini çıkardıklarını ifade eden vatandaşlar, belediyenin şehirde ihtiyaç duyulan ve yerinde bir hizmeti gerçekleştirdiği belirterek, emeği geçenlere teşekkür ve dua etti.