Kent yönetimi, çarşıyı canlandırmak için ele ele verdi

MERSİN (İHA) – Mersin 'in merkezi ve yerel yönetimleri ile esnaf, ticaret ve sanayi dinamikleri, kent merkezini canlandırmak için ele ele verdi. Akdeniz Çarşı Esnafları Derneği'nin düzenlediği toplantıda bir araya gelen kent dinamikleri, Mersin'in kalbi konumundaki Akdeniz ilçesinde çarşı merkezini hareketlendirmek ve esnafın sorunlarını çözmek için birçok ortak çalışmayı başlattıklarını, merkezi yeniden cazibe merkezi haline getireceklerini söylediler.Akdeniz Çarşı Esnafları Derneği, Mersin'in kalbi konumundaki Akdeniz'de çarşıyı canlandırmak adına kent dinamiklerini bir araya getirdi. Merkezi ve yerel yönetimler ile oda ve esnaf temsilcilerini buluşturan bir toplantı düzenleyen Akdeniz Çarşı Esnafları Derneği, özellikle esnafın çığ gibi büyüyen sorunlarına çözüm istedi. Tüccar Kulübünde gerçekleştirilen toplantıya, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer ile esnaf odası başkanları ve çok sayıda esnaf katıldı. Toplantıda, otoparktan kaldırımlara, aileler ve gençlerle yabancı turistleri çarşıya çekmekten çevre düzenlemelerine kadar bir dizi sorun ve talep dile getirilerek çözümü için acil ve ortak çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi."Çarşımız günden güne bitme noktasına geldi"Akdeniz Çarşı Esnafları Derneği Başkanı Fethi Çelik, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kent merkezinin sorunlarının çözümü noktasında il yöneticilerine, belediye başkanlarına ve esnaf temsilcilerine düşen görevler olduğunu söyledi. Geçmiş dönemlerde kent merkezi ile ilgili birçok proje yapıldığını ancak hiçbirinin gerçekleşmediğini belirten Çelik, "Çarşımız günden güne bitme noktasına gelmiştir. En güzel caddelerimiz satılık ve kiralık tabelaları ile doldu. Ortak sorunları tespit ettik. Sizlerden öğrenmek istediğimiz; Müftü Deresi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Çakmak Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı ile sınırlandırılmış kent merkezinde nasıl bir yapılandırma ve yenilenme olacak? Bu konuda bizimle sağlayacağınız koordinasyon ve ortak çalışmalar nasıl olacak? Bu çerçevede, kent merkezini canlandırmak için hep beraber elimizi taşın altına koyup bir çalışma yapmamız gerekiyor" dedi."Artık esnafımızın canına tak etti"Mersin ESOB Başkanı Dinçer ise Mersin genelinde 60 bin esnaf ve sanatkar bulunduğunu ve yanlarında yüzbinlerce insanın çalıştığını söyledi. Esnaf ve sanatkarın, bulunduğu topluma sosyal uyum da dahil çok büyük katkı sağlayan bir kesim olduğunu vurgulayan Dinçer, ancak bugün esnafın çok zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Borcu borçla kapatır bir dönemdeyiz. Böyle bir ortamda ticareti canlandırma ve esnafa katkı sunma noktasında çalışmalar yapıyoruz. Çarşıyla ilgili sorunlar ise hep söylediğimiz fakat yerel idareler tarafından bir türlü yerine getirilmeyen faaliyetler. Artık esnafımızın canına tak etti. Şehrin merkezi Pozcu'ya kaydı. Biz, bu çarşıyı cazibe merkezi olarak nasıl canlandırabileceğimizin çalışmasını yapıyoruz. Büyükşehir ve Akdeniz belediye başkanlarımızla konuyu görüşüyoruz. Sunulan çözüm önerilerini gerçekleştirmemiz lazım. Bunun için de tabi ki bütçe ve katkı lazım. Artık şehir içindeki esnaf ve sanatkarın ticaretini canlandırmamız, çarşı merkezini yeniden bir cazibe merkezi haline dönüştürmemiz gerekiyor. Yapılan çalışmalar da bu yönde. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile yeni bir çalışmaya başladık. Belediyelerimiz ve meslek kuruluşlarımızla el ele verip çarşı merkezini canlandırmamız, Zafer Çarşısı, Atatürk, İstiklal, Zeytinli Bahçe, Hastane Caddeleri ile Çamlıbel ve yeni yapılacak meydanla burayı bir bütün halinde hareketlendirmemiz gerekiyor. Biz, bunun için her türlü katkıya hazırız" diye konuştu."El ele vereceğiz, kısa sürede çarşının bu sorunu bitecek"MTSO Başkanı Kızıltan da Mersin'de kenti yönetenler açısından çok uyumlu bir kadro olduğunu ve çok güzel bir dönem başladığını belirterek, bunun da ümitlerini artırdığını ifade etti. Çarşı esnafının sorununu çözmek için son dönemde bir dizi toplantı gerçekleştirildiğine işaret eden Kızıltan, "Ben ümitliyim. Siyaset bir kenara atılmış durumda. Çok uyumlu ve Mersin'i düşünerek hareket eden bir kadromuz var. Biz de ESOB ile birlikte bu uyumlu kadronun çok rahat çalışması için onlara her türlü desteği veriyoruz. El ele vereceğiz, kısa sürede çarşının bu sorunu bitecek" ifadelerini kullandı."Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı. Mersin'e hayırlı olsun"Akdeniz'in, şehrin kalbi olduğunu vurgulayan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ise esnafı, kamu kurumları, sanayi tesisi, limanı ve serbest bölgesi ile gündüz 800 bine yakın, akşam ise 270 bin nüfusa sahip ilçede otomatik olarak problemler de olduğunu söyledi. Çarşı sorununun çözümü için son çalışmalar yaptığını aktaran Gültak, Atatürk Caddesi ve Çamlıbel'in canlandırılması talebi çerçevesinde bir müjde verdiklerini belirterek, "Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı. 18 firma katıldı, şu an değerlendirme aşamasında. Yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadı, kışla ve aquaparkı kapsayan toplam 140 dönüm arazimiz Mersin'e hayırlı olsun. Mersin artık nefes alacak. Bugüne kadar Mersin'deki en önemli projelerden bir tanesidir. Çamlıbel ve çarşı buradan etkilenecek. Kışla ve aquaparkı hareketlendirdiğimiz andan itibaren ayak sayısı artacak ve artık insanlar merkeze gelmeye başlayacak" şeklinde konuştu." Çamlıbel için Dünya Bankasından 45 milyon liralık kredi başvurusu yaptık"Gültak, Akdeniz'den giden resmi kurumları da tekrar Akdeniz'e çekmek için çalışma yürüttüğünü dile getirdi. Çamlıbel ile özel ilgilendiklerini vurgulayan Gültak, şunları söyledi: "Büyükşehir Belediye Başkanımız ile beraber yürüdüğümüz konular var. Dünya Bankasından başvurduğumuz krediler var. Yaklaşık 45 milyon liralık kredi başvurusu yaptık. Bu kredi inşallah çıkacak. Çamlıbel'de 7-8 toplantı yaptık. Kredi çıktığı zaman onların istediği doğrultuda Çamlıbel'de bir çalışma yaparak, Atatürk Caddesi ve Yoğurt Pazarı bölgesindeki esnafın da hayatını hızlandırmış olacağız. Ayrıca, Fasih Kayabalı ve Fabrikalar Caddelerinde sağlıklaştırma yapacağız.""Çarşı esnafının ekonomik olarak geriye gitmesi, en temel sorunlardan biri oldu"Daha sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, kent yönetimi açısından iyi bir süreç başladığını, bu sayede yol alıp iş yaptıklarını söyledi. Esnaf ve sanatkarın, Mersin ekonomisinde önemli bir payı olduğunu ve ekonomiye güç kattığını vurgulayan Seçer, dolayısıyla bu kesimin nefes alması, yaşaması gerektiğinin altını çizdi. Bu konuda, göreve gelir gelmez çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Seçer, Esnaf Masası oluşturduklarını kaydetti. Çarşı esnafının ekonomik olarak geriye gitmesinin, Mersin'in en temel sorunlarından biri haline geldiğine dikkat çeken Seçer, "Bu durum, her geçen gün de olumsuz anlamda büyüyor. Bunu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Somut bazı adımlar atılması gerekiyor. Çarşının tekrar eski durumuna gelebilmesi için ulaşımı kolay hale getirme ve otopark yeri temin etme zorunluluğumuz var. İnsanları merkeze çekecek bazı yatırımları yapmaya ihtiyacımız var. Ayrıca, Mersin'i nasıl cazip hale getirelim ki şehir dışından insanları buraya getirebilelim? Bunlar üzerinde konuşmamız lazım" dedi.Bu çerçevede, otopark sorununun çözümü için esnafın talebi doğrultusunda yıl sonuna kadar parkomat uygulamasını başlatacaklarını dile getiren Seçer, Tevfik Sırrı Gür Lisesi yanındaki otoparkı da halka açık, 400 araçlık, 2 katlı bir otopark haline getirecek projenin inşaatının da yıl sonuna kadar başlayacağını kaydetti. Gençlik Merkezini Büyükşehir Belediye binası olarak inşa ettiklerini, Taş Bina'nın kent müzesi olacağını, Çamlıbel ile ilgili çalışmalar yaptıklarını da anlatan Seçer, 'Mersin'in gelişim projesi' olarak nitelediği Mersin Metrosunu da mutlaka yapacaklarını söyledi. Millet Bahçesinin de hayırlı olmasını dileyen Seçer, tüm bu çalışmaların çarşı merkezini canlandıracak projeler olduğunun altını çizdi."Aktdeniz'i daha iyi hale getirmek için gayret ediyoruz"Vali Su ise Mersin'de son dönemlerde her alanda çok önemli yatırımlar yapıldığını ve yapılmaya da devam edildiğini söyledi. Akdeniz'in, Mersin'in kalbi konumunda bir ilçe olduğuna işaret eden Su, "Bu ilçemizi daha iyi hale getirmek, sosyal refahını artırmak için gayret ediyoruz. Genel idare ve yerel yönetimlerin tamamı vatandaşa hizmet için var. Sizin için var. Genel yönetim olarak, yerel yönetimlerin yaptığı işlerde imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Çarşı esnafının kalkınması için oranın cazibe merkezi haline getirilmesi lazım. Bunun için ne yapıyoruz? Çiçek Pasajını 5 milyon TL harcayarak çiçek gibi yaptık ve cazibe oluşturduk. Kiremithane Mahallesinde sokak sağlıklaştırması yapıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde tarihi binaları restore ediyoruz. Bu çerçevede restorasyonuna başladığımız bir eski binamızı müze haline getireceğiz ve Akdeniz ilçemize kazandıracağız. Trafiği rahatlatma babında çalışmalarımız var. D 400 karayolundaki tır trafiği için çalışmalarımız sürüyor. O trafiği otobandan çıkıştan direk limanın içine gidecek şekle getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Biz ilimizin gelişimi, kalkınması için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki, bir ve beraber olduğumuz sürece çok güzel hizmetleri ortaya koyacağız. Sizlerin daha iyi hale gelmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.