Kenti fırça ve köpükle yıkadılar
Yurt genelinde alınan korona virüsü tedbirleri kapsamında Uşak'ta belediye ekipleri kentin en işlek caddelerini fırça ve sabunla köpükleyip yıkadıktan sonra dezenfekte etti.
16.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:52
Yurt genelinde alınan korona virüsü tedbirleri kapsamında Uşak 'ta belediye ekipleri kentin en işlek caddelerini fırça ve sabunla köpükleyip yıkadıktan sonra dezenfekte etti. Belediye temizlik personellerinin kenti sabunlu suyla temizlemesi ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehdidi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil durum olarak ilan edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de tespit edilen vak'a ile birçok tedbir hayata geçirilirken süreç, alınan üst düzey önlemlerle yürütülüyor. Bu kapsamda tüm yurtta olduğu gibi okulların ve üniversitelerin tatil edilmesinin ardından kamu kurumlarında ve toplu alanlarda sıkı bir temizlik çalışması başlatıldı. Uşak Belediyesi de başlattığı hijyen çalışmaları kapsamında kenti adeta temizlik ekipleriyle kuşattı. Ekiplerin sabunlu su ile özel bir solüsyonu karışımını kentin en işlek caddesine ve diğer tüm sokaklarına dökerek temizlemesi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Kamusal alanlar da dezenfekte edildi
Vatandaşların en çok vakit geçirdiği halk otobüslerinde, duraklarda, camilerde, semt pazarlarında, otobüs terminalinde ve parklarda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Dezenfekte çalışmalarının belirli aralıklarla ve düzenli bir şekilde devam edeceğini paylaşan Uşak Belediyesi yetkilileri, kapsamın genişletileceğini ve halk sağlığının temini için gerekli tüm adımların atılacağını belirtti. - UŞAK
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehdidi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil durum olarak ilan edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de tespit edilen vak'a ile birçok tedbir hayata geçirilirken süreç, alınan üst düzey önlemlerle yürütülüyor. Bu kapsamda tüm yurtta olduğu gibi okulların ve üniversitelerin tatil edilmesinin ardından kamu kurumlarında ve toplu alanlarda sıkı bir temizlik çalışması başlatıldı. Uşak Belediyesi de başlattığı hijyen çalışmaları kapsamında kenti adeta temizlik ekipleriyle kuşattı. Ekiplerin sabunlu su ile özel bir solüsyonu karışımını kentin en işlek caddesine ve diğer tüm sokaklarına dökerek temizlemesi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Kamusal alanlar da dezenfekte edildi
Vatandaşların en çok vakit geçirdiği halk otobüslerinde, duraklarda, camilerde, semt pazarlarında, otobüs terminalinde ve parklarda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Dezenfekte çalışmalarının belirli aralıklarla ve düzenli bir şekilde devam edeceğini paylaşan Uşak Belediyesi yetkilileri, kapsamın genişletileceğini ve halk sağlığının temini için gerekli tüm adımların atılacağını belirtti. - UŞAK
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Uşak, Güncel
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