Kentin deniz kenarındaki eski çöp döküm alanı tehlike saçıyor

Zonguldak'ta, 2009 yılında yeni katı atık depolama tesisi yapılmasıyla çöp dökümüne kapatılan ve üzeri toprakla örtülen sahildeki çöp döküm alanı, halen kamyonlarla dökülen hafriyatlar nedeniyle adeta çöp dağını andırıyor. CHP Zonguldak Milletvekili, toprağın altından çıkan çöpleri ve tıbbi atıkları göstererek, "Burada insan ürünü olan bir çöp dağı var. Sahil boyunca bu dağ ilerliyor ve anlıyoruz ki evsel atıklarla birlikte çöpün içine tıbbi atıklar da atılmış" dedi.

Kozlu sahil yolu üzerinde deniz kıyısında 1980'li yıllardan itibaren kullanılan çöp döküm alanı, 2009 yılında Sapça mevkiinde Katı Atık Depolama Tesisi'nin hizmete girmesiyle kapatıldı. 32 belediyenin çöpleri, yeni tesise dökülürken, deniz kıyısındaki çöp döküm alanının ise rehabilite edilip yeşillendirilerek halkın hizmetine sunulacağı açıklandı. Ancak geçen sürede herhangi bir çalışma yapılmayan eski çöp döküm alanındaki çöplerin üzeri, dökülen toprak ve hafriyatlarla kapatıldı. Halen hafriyat döküm alanı olarak kullanılmaya devam edilen alanın altındaki atıklar, dalgalarla yıllardır tüm sahile yayılmaya devam ediyor. Dalgaların aşındırdığı toprakların altındaki çöpler ve tıbbi atıklar halk sağlığını tehdit ediyor. Toprakların arasından gözüken poşet, plastik ve tıbbi atıklar çöp dağı görüntüsü oluşturuyor.

'SAHİLDEKİ KİRLİLİĞİN SEBEBİ ÇÖP DAĞI'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, eski çöp döküm alanında toprağın altından çıkan çöpleri inceledi. Yavuzyılmaz'ın geçen Mayıs ayında aynı sahildeki tıbbi atık kirliliğiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması talebiyle TBMM'ye soru önergesi vermesinin ardından sahildeki çöpler, iş makineleri ile temizlenmeye başlanmıştı. Birkaç gün süren çalışma, sahildeki çöplerin ve kullanılmış serum, kan tüpleri, iğne gibi tıbbi atıkların temizlenmesine yetmedi. Milletvekili Yavuzyılmaz, sahildeki kirliliğin nedeninin eski çöp döküm alanı olduğunu söyledi. Çöp döküm alanının yıllarca kullanıldıktan sonra üzeri hafriyatlarla örtülerek kaderine terk edildiğini anlatan Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Burada insan ürünü olan bir çöp dağı var. Sahil boyunca bu dağ ilerliyor ve anlıyoruz ki evsel atıklarla birlikte çöpün içine tıbbi atıklar da atılmış. Belki 25-30 yıl süren bir durum. Çok tehlikeli bir durum. Buraya profesyonel ekiplerin gönderilerek temizlik yapılması lazım. Hangi çağda, hangi yıldayız ki Zonguldak halkına reva görülen şu kirliliğe bir bakın. Burası çöplük olmaktan öte, şu anda kimyevi ve tıbbi atıkların bulunduğu bir bölge. Denize bu kadar yakın bir yere çöp döküm alanı yapılması ayrı bir olay."

'ÇÖPÜN ÜZERİNE MİLLET BAHÇESİ YAPILMAK İSTENİYOR'

CHP Milletvekili Yavuzyılmaz, çöp dağının üzerine bu şekliyle millet bahçesi yapılmaması gerektiğini söyledi. Bunun çok tehlikeli sonuçları olabileceğini ifade eden Yavuzyılmaz, "Bu kadar tehlikeli bir alanı gerçek anlamda imha etmeden üzerini örterek buraya millet bahçesi yapmak istemenin de yine kötülüğün üzerine yapılmak istenen başka bir kötülüktür. Burada belediye işçilerinin değil, yetkililerin bizzat kendilerinin gelip yerinde tespit yapmaları gerekiyor. Buranın profesyonel ekiplerce temizlenmesi gerekiyor. Aksi halde toplu salgınlara neden olacak büyük bir tehlikeye kapı aralamış oluruz."

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Sahilde gezen Necdet Kutoğlu da yıllarca kentin atıklarının deniz kenarındaki çöplüğe döküldüğünü söyledi. Alanın insan sağlığını tehlike altında bıraktığını ifade eden Kutoğlu, ""Kentin evsel atıkları ve hastanelerin artıkları yıllarca buralara atıldı. Belki 50 senelik atıklar bugün denizin bu dağa vurmasıyla alttan açığa çıkıyor. Deniz tarafından oyulunca, yukardaki kısım da denize doğru kayıyor. Poşet ve tıbbi atıklar denizden sahile vuruyor. Burası yılların bir hatası. Buna bir çözüm mutlaka bulanacak. Burada büyük bir mikrop yuvası var. Bu sorun nasıl çözülecek bizim aklımız ermez belki, ama uzmanların erer. Önce gelip bakacaklar, sonra çözüm bulmaları gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile çöp döküm alanının görüntüsü

-Hafriyat döken kamyon

-Deniz Yavuzyılmaz'ın sahildeki kan tüplerini göstermesi

-Çöp dağından sarkan çöpler

-Toprakların arasından çıkan atıklar

-Tıbbi atıklar

-Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın inceleme yapması

-Deniz Yavuzyılmaz ile röp.

-Vatandaş Necdet Kutoğlu ile röp.

-Sahilde denize girenler

Süre: (9: 30) Boyut: (1 GB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

