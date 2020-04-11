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Kentin giriş noktaları kontrol altında tutuluyor

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentin giriş çıkış noktalarında denetim yaptı.

11.04.2020 19:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:00
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentin giriş çıkış noktalarında denetim yaptı.
Yasağın başlamasıyla ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olan çalışanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi.
Van'ın giriş ve çıkışlarında araçları denetleyen ekipler, yasağa uymayan ve gerekli izin belgeleri bulunmayan sürücülere idari yaptırım uyguladı.
Denetimleri yerinde inceleyen İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, İpekyolu Caddesi'nin 11 noktasında sabit yol uygulamalarının devam ettiğini söyledi.
Hem trafik ekiplerinin hem de genel hizmet personellerinin uygulama yaptığını belirten Karabağ, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar şehir girişlerinde 708 vatandaşımızın ateşini ölçtük. Yapılan ateş ölçümünde şu ana kadar yüksek ateşli bir vaka intikal etmedi. Yüksek ateşli bir vatandaşımız olursa hemen sağlık personeli vasıtasıyla hastaneye intikal ettiriyoruz. Vanlılar sokağa çıkma yasağına uydu. Sokağa çıkanlar görevli arkadaşımız tarafından ikna ve ikaz yoluyla evlerine yönlendiriyor."
Tedbirler kapsamında vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyaran ekipler, helikopter ve "drone" ile havadan denetimlerini sürdürdü. Kentin giriş noktaları kontrol altında tutuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Van Emniyet Müdürlüğü, Van, Güncel
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