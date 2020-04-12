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Kentin 'güvercinleri' de onlara emanet

Eskişehir'de, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası, cadde ve meydanlardaki güvercinleri polis ve bekçiler besledi.

12.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:23
Kentin 'güvercinleri' de onlara emanet
Eskişehir 'de, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası, cadde ve meydanlardaki güvercinleri polis ve bekçiler besledi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan cadde ve sokaklardaki güvercinleri elleriyle besledi. Normal şartlarda kent halkının beslediği güvercinlerin, sokağa çıkma yasağıyla aç kalmaması için görev başındaki polis ve bekçi ekipleri yemledi. Ekiplerin kendi imkanlarıyla temin ettikleri buğday ve ekmek parçaları ile güvercinleri beslediği anlar ise güzel görüntüler oluşturdu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa
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