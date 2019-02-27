Cumhur İttifakı Aydın
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş
, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
'nun 5 yılda billboardlarda kendi resmini göstermek için 100 milyon lira reklam harcaması yaptığını iddia ederek, "O paraları kendi reklamını yapmak için değil de Aydın'a katma değer sağlamak için harcasaydı keşke." ifadelerini kullandı.
Savaş'ın seçim bürosundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, gelişen Türkiye
'den daha fazla pay alan ve daha zengin bir Aydın inşa etmek için mücadele verdiklerini belirtti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kentin ve yaşayanlarının zenginleşmesini istemediğini savunan Savaş, şunları kaydetti:
"Çerçioğlu, 5 yılda bilboardlarda kendi resmini göstermek için 100 milyon liralık harcama yaptı. Bu paralara 2019 harcamaları dahil değil. Maalesef kentine değil kendisine aşık bir büyükşehir belediye başkanımız var. O paraları kendi reklamını yapmak için değil de Aydın'a katma değer sağlamak için harcasaydı keşke. Sadece reklamcılara değil de daha fazla insana gelir kapısı olabilseydi keşke. Çarçur edilen para miktarı çok fazla. Olan Aydın'a olmuş, olan yatırım bekleyen hemşehrilerime olmuş. Çok yazık."
Reklama harcanan paraların Aydın'daki tarım ürünlerinin tanıtımına harcanması halinde çiftçinin daha fazla ihracat yapmasının mümkün olacağını aktaran Savaş, şöyle devam etti:
"Bu paraları Kuşadası
'nın, Didim
'in tanıtımında kullansaydı emin olun bölgeye daha fazla turist
gelirdi, kazanan da çiftçim, turizmcim yani hemşehrilerim ve memleketim olurdu. Bundan dolayı mevcut CHP
'li Büyükşehir Belediye Başkanından incire, zeytine, zeytinyağına nasıl bir katma değer sağlayacakları hakkında tek bir söylem duyamazsınız. Türkiye turizmde rekor kırarken, Didim ve Kuşadası bu pazardan nasıl daha fazla pay alacak bunu mümkün değil onlardan duyamazsınız. Çünkü onların Aydın'ı kalkındırıp hemşehrilerimizi zenginleştirmek gibi bir dertleri yok. Mesele tarlada kalan mahsulü almak değil ki. Mesele bütün bu ürünleri değerinin çok üzerinde bütün dünyaya satabilmek. Ama onlar bu kanalın önünü tıkayıp, Aydınlı
hemşehrim kendilerine muhtaç hale gelsin derdindeler. Yurtdışına satabilseler bu ürünleri tarlada mahsul niye kalsın ki. Ama vizyonları bu kadar.
Beceriksizliklerini reklamla kapatma gayretindeler. Onlar vatandaş hep ekonomik sıkıntı yaşasın, kendisine ve CHP'li Büyükşehir Belediyesine muhtaç yaşasın derdindeler. Aydınlı hemşehrilerimin bu zenginliklerin üzerinde yaşarken bunlardan mahrum bırakılmasına izin vermeyeceğiz. 31 Mart akşamı buna Aydınlılar son verecek."
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Kaynak: AA