Kentsel Dönüşüm Çarpık Yapılaşmadan Kurtulmaya Dönük Hamle"

Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümü sadece deprem riski taşıyan alanların dönüştürülmesi olarak görmüyoruz. Kentsel dönüşümü aynı zamanda ecdadın bize bıraktığı, tarihi ve kültürün dönüştürülmesi, çarpık yapılaşmadan kurtulmaya dönük büyük bir hamle olarak görüyoruz." dedi.Kurum, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi ve Mamak Kentsel Dönüşüm 548 Konut Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, geçen kasım ayında geldikleri Mamak'ın Dutluk Mahallesi'nde vatandaşların kentsel dönüşüm taleplerini kendisine ilettiğini söyledi.Bu talebi Mehmet Parlak'ın dile getirdiğini anlatan Bakan Kurum, 6 ay içinde temel atma sözü verdiğini belirterek, "Şimdi o sözü tutmanın mutluluğu gururu içerisindeyim." ifadelerini kullandı.Bugün Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında tam 548 konutun temelini attıklarını dile getiren Bakan Kurum, projenin yatırım bedelinin yaklaşık 140 milyon Türk lirası olduğunu anlattı.Proje alanına sadece binalar yapmadıklarına, bina dışında bu bölgeye bin 800 ağaç diktiklerine dikkati çeken Kurum, "Böylece yeşil içinde, doğayla barışık konutlarınızda oturacaksınız. Ayrıca o proje içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun ve rekreasyon alanları olacak. Bu konutlar içerisinde çok daha yaşanabilir ve konforlu alanlar oluşturacağız. İnşallah bugün temelini attığımız konutlarımızı, en kısa zamanda bitirerek, vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak istiyoruz." diye konuştu.Bugün ilk etabın temelini attıklarını hatırlatan Kurum, Mamak'ın kentsel dönüşüm sorununu halledeceklerini, etaplar halinde diğer konutların temellerini de atacaklarını ifade etti.Bir müjde daha vereceğini bildiren Kurum, "Altıağaç, Karaağaç ve Hüseyingazi mahallelerinde tamamlanma aşamasına gelen konutlarımız var. Buradaki 600 konutumuzu da bu alandaki vatandaşlarımıza verilmek suretiyle Büyükşehir Belediyemizle bir protokol imzaladık. Vatandaşlarım ister burada oturacaklar ister tamamladığımız konutlardan talep etmeleri halinde de kendilerine hazır konutları kurayla vereceğiz. Sizin rızanız olmayan hiçbir iş yapılmayacak, yaptırılmayacak." değerlendirmesinde bulundu.Murat Kurum, Altıağaç ve Karaağaç bölgesindeki konutları da yıl sonunda bitirip vatandaşlara teslim etmeyi planladıklarını da aktardı.Bin 120 hak sahibine proje bitene kadar kira yardımı vereceklerini belirten Kurum, bu konunun 36 ayı doldurup evlerini alamayan vatandaşları kapsadığını açıkladı."Konutları aylık 473 lira taksitle temin edebiliyorsunuz"Bakan Kurum, Bakanlık olarak Ankara'ya bugüne kadar yaklaşık 36 milyarlık yatırım yaptıklarını, yaklaşık 9 milyarlık yatırımlarının da devam ettiğini söyledi.TOKİ ile Ankara'da bugüne kadar 95 bin toplu konut uygulaması başlattıklarına işaret eden Kurum, şöyle devam etti:"Bu konutların 84 bin tanesini hamdolsun tamamladık, 11 bininin yapımı devam ediyor. İnşallah en kısa süre içerisinde vatandaşlarımıza teslimlerini gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 67 ilimizde inşa edeceğimiz, 50 bin sosyal konut projemizi başlattık. Vatandaşlarımızın talep sayısı bugün itibarıyla 250 bine ulaştı. Bu proje kapsamında Ankara'mızda da 2 bin 934 sosyal konut uygulaması yapıyoruz.Konutlarımızı Sincan, Yenimahalle Yakacık ile Saraycık ve Ayaş bölgesinde yapıyoruz. 3 etapta bu konutları inşa edeceğiz. Bu konutları aylık 473 lira taksitle temin edebiliyorsunuz. Kira öder gibi, kiranın da daha altında ev sahibi olabiliyorsunuz. İnşallah gelecek talep doğrultusunda projedeki miktarımızı ve sayımızı artırmak istiyoruz. Hedefimiz 2023 yılına kadar tüm Türkiye'de 250 bin sosyal konut projesini gerçekleştirmek. Bu çerçevede 'Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye' sloganıyla çıktığımız o yatay mimari anlayışını inşallah tüm ülkemizde uygulamak istiyoruz.Ankara'ya yeni ve çok özel bir çehre kazandırmak için gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını vurgulayan Kurum, aynı zamanda Kanal Ankara projesinin de temelini attıklarını söyledi.Atacakları temelle İmrahor Vadisi Millet Bahçesinin ilk etabını gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, "Ankara'nın güneyinde, Kanal Ankara, Millet Bahçesi, Mogan Gölü ve Türkiye'nin en büyük arboretum ve botanik bahçesiyle 35 kilometre yeşil bir koridor oluşturuyoruz. Ankara'da sizler için bu projenin içerisinde su ve doğa sporları yapabileceğiniz, seyir teraslarının, piknik alanlarının, yürüme ve bisiklet yollarının, kültür ve konser alanlarının olduğu birçok aktiviteyi içeren bu projemizin de temelini atmış olacağız." dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ankara'nın kuzeyinde 660 bin metrekarelik Atatürk Kültür Merkezi'nin de ihalesinin yapıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle temelini atacaklarını dile getirdi.Temelini attıkları İmrahor Vadisi'nin 1. etabının toplam büyüklüğünün 193 bin metrekare olduğunu aktaran Kurum, "Bu millet bahçesiyle içinde Kanal Ankara'da o su sporlarının yapıldığı, vadi içerisinde gezip eğlenebileceğiniz 63 bin metrekare sadece çim alanın olduğu ve bu alana tam 2 bin ağacın dikildiği hobi bahçeleri, yürüyüş parklarının olduğu çok önemli bir alanı da bu projeyle tüm Ankara'ya tüm Mamaklı kardeşlerime kazandırmış olacağız." şeklinde konuştu.-"Kentsel dönüşüm terörle mücadele kadar önemli"Türkiye'nin depremden çok çektiğine işaret eden Kurum, ülke olarak deprem riski taşıyan binaları bir an önce dönüştürmek zorunda olduklarını söyledi.Bu anlamda kentsel dönüşümün Türkiye için acil ve elzem olduğunu, kentsel dönüşümün terörle mücadele kadar önemli olduğunu anlatan Kurum, şöyle konuştu:"Bakanlık olarak hem Mekansal Strateji Planımızı hem de Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizi açıkladık. Bu iki planla, şehirlerimizi üreten şehirlere, marka şehirlere dönüştüreceğiz. Daha güvenli, sağlıklı, kimlikli, yatay mimariye uygun şehirler olarak inşa edeceğiz. Kentsel Dönüşümü sadece deprem riski taşıyan alanların dönüştürülmesi olarak görmüyoruz. Kentsel dönüşümü aynı zamanda ecdadın bize bıraktığı, tarihi ve kültürün dönüştürülmesi, çarpık yapılaşmadan kurtulmaya dönük büyük bir hamle olarak görüyoruz.Bu dönüşümü gerçekleştirirken, mahalle kültürünü yaşatmak ve o mahalle kültürü içerisinde insalarımızın yatay mimari anlayışıyla çıktığında Ahmet Amca'nın, Mehmet Amca'nın, Ayşe Teyze'nin kızıyla, çocuğuyla, oğluyla beraber oynayacağı o yeşil alanları, beraber spor yapacağı spor alanları ve aynı okula gideceği okulları, sosyal donatıları da birlikte inşa etmiş olacağız. Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek. Allah izin verirse önümüzdeki 20 yıllık süreçte Türkiye genelinde deprem riski altında yaşayan hiçbir vatandaşımız kalsın istemiyoruz. Bu sayede 6 milyon 700 bin konutu da dönüştürmüş olacağız."Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile AK Parti'nin Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse'ye destek istedi."Bakanım sözünü tuttu"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Mamak ilçesinde "6 ay içinde burada temel atacağız." sözünü verdiği Mehmet Parlak, kentsel dönüşüm kapsamında bugün Mamak'ta gerçekleştirilen temel atma törenine katıldı.Burada AA muhabirine açıklama yapan Parlak, kasım ayında Bakan Kurum Mamak'ta bulunduğu sırada yanına gittiğini anlattı.Bakanla bir süre sohbet ettiğini ve sorununu aktardığını belirten Parlak, "Bakanım buraya sözleşme yapılalı 14 yıl bitecek. Sen bana bir söz ver Bakanım dedim. Bakanım dedi ki 'Mart ayının içinde, 1'inde, 2'sinde veya 10'unda temellerini atacağım'. Sözünü de tuttu, temellerimiz atılmaya başladı. Mutluyum, 14 senedir bekliyorduk, bugüne eriştik. Burada 2 bin konut olması lazım, 500 konut yapılıyor. Devamının yapmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.