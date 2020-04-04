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Kentsel dönüşüm kapsamında ilk yıkım yapıldı

Erzincan Belediyesi, Kızılay ve Hocabey mahallelerinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışmalarına başladı.

04.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:00
Erzincan Belediyesi, Kızılay ve Hocabey mahallelerinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışmalarına başladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 1775 sayılı karar doğrultusunda, Kızılay ve Hocabey mahallelerinde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilk yıkımın yapıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bekir Aksun, 210 parsel üzerinde 372 hanenin bulunduğunu ve hak sahipleri ile görüşmeler yapıldığını aktardı.
Görüşme yapılan 92 ailenin konut, 44 ailenin nakit para, 17 ailenin ise itiraz ederek herhangi bir tercihte bulunmadığını belirten Aksun, anlaşma yoluna giden ailelerle sözleşmelerin yapıldığını ifade etti.
Aksun, "Şehrimizin en eski yerleşim yeri olan ve birçok hemşehrimizin çocukluğunun geçtiği ve hatıralarını barındıran Kızılay ve Hocabey mahallelerinin dönüşümü zorunlu hale gelmiştir. Görevi devraldığımızın birinci yılında 3 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ilk yıkım işlemini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kentsel dönüşüm projemiz halkımıza, Erzincan'ımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi. Kentsel dönüşüm kapsamında ilk yıkım yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan Belediyesi, Erzincan, Kızılay, Güncel

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Kentsel dönüşüm kapsamında ilk yıkım yapıldı
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