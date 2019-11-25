Haberler » Güncel » Kentsel dönüşüm kapsamındaki ev 'çöp ev' çıktı - Haber

Kentsel dönüşüm kapsamındaki ev "çöp ev" çıktı

Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin tahliye için gittiği evin çöp dolu olduğunun anlaşılması üzerine ev, temizlik ekiplerince temizlendi.

25.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:18Kentsel dönüşüm kapsamındaki ev
Belediyesi ekiplerinin tahliye için gittiği evin çöp dolu olduğunun anlaşılması üzerine ev, temizlik ekiplerince temizlendi.
Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, kentsel dönüşüm kapsamında riskli bulduğu Atatürk Mahallesi Soydan Sokak'ta bir evin tahliye edilmesine karar verdi.
Belediye ekiplerince binanın boşaltılması için ikamette yaşayan B.B'ye ihbar yazısı gönderildi.
B.B, evin boşaltılma süresinin dolmasına ve 6 aydır kira yardımı alarak başka bir evde yaşamasına rağmen evinin sağlam olduğunu öne sürerek evi boşaltmadı.
Bunun üzerine polisin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binaya giren Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evin çöple dolu olduğunu tespit etti.
Bina sakini B.B'nin dışarıya çıkarılmasının ardından çöpler belediyenin temizlik görevlileri tarafından saatler süren çalışma sonucu temizlendi.

Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:05 Günün özeti
18:05 İran'da devrime bağlılık gösterisi
18:05 Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, bekçiler tarafından yakalandı
18:03 37 İLDE 210 DOLANDIRICILIK OLAYININ 64 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
17:58 Muş'ta 2 bin 128 mezarın nakil işlemi başlatıldı
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:16 Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 18:05:56