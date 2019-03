Kentsel Dönüşüm Önceliğimiz"

Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşüm bizim önceliğimizdir, yerel yönetimlerimizin önceliğidir. Bu noktada, bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde kentsel dönüşüm projesini belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz." dedi.AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, nevruzun birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.Kocaeli'nin depremler nedeniyle çok acı çektiğini ifade eden Kurum, kayıtlı rakamlara göre 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde, 17 bin insanın hayatını kaybettiğini belirtti.Kurum, Denizli ve Malatya'da olduğu gibi ülkede küçük de olsa depremler olduğuna dikkat çekerek, "Tüm Türkiye bir ve beraber oldu. 1999'da yaşadığımız acıları, Kocaeli'de yenilerini, daha sağlam binaları yapmak suretiyle vatandaşımızın deprem riskini en aza indirecek süreci hep birlikte, el birliğiyle yönettik. O zaman tüm Türkiye buraya koştu, o anlamda Kocaeli birliğin ve beraberliğin kentidir." diye konuştu.- "Kocaeli'de toplam 4 bin 900 riskli yapı belirledik"Türkiye'deki 81 ile genelge gönderdiklerini anımsatan Bakan Kurum, şunları kaydetti:"Bu genelgeler çerçevesinde kentsel dönüşümü şehir bazında bir strateji planı yapmak suretiyle gerçekleştirmek istiyoruz. Bu plan içerisinde vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde onlarla iş birliği içerisinde yapılacak, vatandaşımızın istemediği hiçbir iş ne yapılacak ne de yaptırılacak. Bu dönüşümle alakalı süreci de onlarla el birliği içerisinde hep birlikte yürüteceğiz. Buna ilişkin tüm ilçe belediye başkanlarımız, süreci Büyükşehir Belediyemizle koordineli şekilde çalışacaklar ve Bakanlığımızın da desteğiyle deprem riskini en aza indirdiğimiz süreçteki riskli yapılarımızı da bir an önce dönüştürmek suretiyle vatandaşlarımızı depreme daha hazır şekilde hazırlamak istiyoruz."Kocaeli'de yaklaşık 4 bin 900 riskli yapı belirlediklerini bildiren Kurum, "13 bin vatandaşımızın yaşadığı yaklaşık 78 hektarlık alanda da 9 riskli alan ilanı yaptık. Bu riskli alanlardaki vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde projeleri yönetebilmek amacıyla da 4 farklı ilçemizde toplam büyüklüğü 540 hektar olan yaklaşık 5,5 milyon metrekarelik, 7 rezerv yapı alanı belirledik. Bu rezerv yapı alanlarında da bizim yatay mimari kültürümüzü, birlik, beraberlik ve kardeşliği Kocaeli'de yansıtacak o örnek kentsel dönüşüm projelerini de süreç içerisinde yapmak istiyoruz." diye konuştu.Kurum, Gölcük'te 29 hektar büyüklüğünde 3 riskli alan ilanı bulunduğunu da belirterek, bu alanlarla ilgili sürecin belediyeler ve bakanlıkça yürütüleceğini söyledi.Bakanlık olarak vatandaşlara ve ilçe belediyelerine destek olabilmek adına her türlü teknik ve maddi desteği Kocaeli ile ilçelerine vereceklerini vurgulayan Bakan Kurum, buna ilişkin projeleri yürüttüklerini kaydetti.- "Her yıl yaklaşık 30-40 bin konutun dönüşümünü yapacağız"Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kocaeli'de ilçe ve mahallelerde yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinerek, "Deniz Evler Mahallesi'nde biliyorsunuz, riskli alanda, depremde yıkılma riski olan yüksek yapılara karşılık Silivri Tepe Mahallemizde de TOKİ tarafından 541 konut ve 16 iş yeri inşası yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede - yüzde 50 seviyesine geldi - tamamlamak suretiyle 2019 yılı sonunda da vatandaşlarımıza, Deniz Evler Mahallesi'ndeki hak sahiplerine konutlarını vermek istiyoruz." dedi.Merkez Mahallesinde riskli alanların olduğunu, projelendirme çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti:"Vatandaşlarımızın görüşleri doğrultusunda, vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda o yatay mimari anlayışını, az katlı, 4-5 katı geçmeyecek kentsel dönüşüm projelerini Bakanlığımız ve belediyelerimizin desteğiyle... Biliyorsunuz hem Bakanlık olarak biz her yıl yaklaşık 30-40 bin konutun dönüşümünü yapacağız hem de İller Bankası Genel Müdürlüğü kanalıyla da belediyelerimize yüzde 50'ye kadar faiz desteği vereceğiz. O faiz desteğiyle de belediyelerimiz vatandaşımızla el birliğiyle bu kentsel dönüşüm sürecini yönetecekler.""Başvurularımız bugün itibarıyla 350 bini aştı"Bakan Murat Kurum, Kocaeli'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan çalışmaların detaylarını paylaşarak, "Biliyorsunuz Gebze Kirazpınar'da TEM yolu güzergahında gecekondularımız var. Orada yaklaşık 264 vatandaşımız var, 12 de iş yeri var. Buradan, aslında bakarsanız tüm Kocaeli'ye, o bölgeden geçen tüm vatandaşlarımıza bu müjdeyi verelim, Gebze Kirazpınar'daki o vatandaşlarımıza, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla kentsel dönüşüm sürecinde ev yapmak suretiyle onlarla anlaşarak, bu kentsel dönüşümü de gerçekleştireceğiz. Hem Kocaeli'nin girişi hem Gebze Kirazpınar'daki bu görüntüyü kaldırmak suretiyle vatandaşlarımızı hak ettiği yaşam standartlarına kavuşturmak istiyoruz." diye konuştu.Kentsel dönüşümün kendilerinin ve yerel yönetimlerinin önceliği olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Biz bu noktada, bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde kentsel dönüşüm projesini belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz. Bakanlık olarak bu acıları bir daha çekmemek adına belediyelerimize her türlü finans desteği vereceğiz." dedi.Kurum, Türkiye çapında başlattıkları sosyal konut projesi kapsamında, Kocaeli'de yaklaşık 800 konut inşası yaptıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:"Başvurularımız bugün itibarıyla 350 bini aştı. Hedefimiz 2023 yılına kadar bu başvurularda, başvuran vatandaşlarımızı ev sahibi edebilmek adına en az 250 bin sosyal konutu, tüm Türkiyemize yapmak istiyoruz. Bu çerçevede Kocaeli'deki konutlarımızın taksitleri de 583 liradan başlıyor ve 240 aya varan vadeyle vatandaşlarımız ev sahibi olabiliyor. Gelen talebe göre de bundan sonraki süreçte diğer ilçelerimizde ve merkezde de sosyal konut uygulaması yapıp, hem alt gelir grubu vatandaşlarımıza hem de orta gelir grubu vatandaşlarımıza, emeklilerimize, şehit ailelerimize ve gazilerimize yönelik bu projelerimizi tüm şehirlerde uygulamak suretiyle, o yatay yapılaşmayı örnek teşkil edecek bu projeleri şehirlerimize yapmış olacağız."