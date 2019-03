Kentsel Dönüşümde Yolumuza Kararlılıkla Devam Edeceğiz"

Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümle ilgili bu kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstanbul'da tam 50 bin konutluk, sosyal konut projemizi başlattık. 2023 yılına kadar hedefimiz 250 bin sosyal konut projesini yapmak." dedi.Ümraniye'de 2B bölgesinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, sözlerine Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınayarak başladı.Kurum, "İnsanlar inancından dolayı, inandıkları değerler üzerinden yargılanmamalı, bu eleştirilere, saldırılara maruz kalmamalı. Tüm dünyayı birlik, beraberliğe davet ediyorum." dedi.Murat Kurum, 2012'de 2B Yasası'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çıkardıklarını ve Türkiye genelinde 769 bin vatandaşı ilgilendiren bu mülkiyet problemini çözmek üzere yola çıktıklarını, bugün itibarıyla 543 bin vatandaşın 2B'ye ilişkin mülkiyet sorununu çözdüklerini ve tapularını verdiklerini anlattı."Ümraniye'de 19 bin hak sahibine tapu dağıtımı yapıldı"Ümraniye'de toplam 3,5 milyon metrekarelik alanda, 19 bin hak sahibine tapu dağıtımı yapıldığını belirten Kurum, "Şimdi artık bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler belli. Biz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla, İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle, Bakanlığımızla sahadayız. Bu işi İstanbul'da, Türkiye'de 3-4 tane bilen birisi varsa, bunlardan birisi de İsmet Yıldırım'dır. İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkan Adayımız, bu sizin için bir şanstır. İnşallah başkanımızın arkasında bu projeleri çok rahat çözersiniz." diye konuştu.Bakan Kurum, bölgede imar planlarının yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:"Bundan sonra yapılacak şey belli. Buranın kentsel dönüşüme uğraması gerekiyor. Bu noktada ister kendiniz yapın, ister 'Biz kendimiz müteahhide verelim' deyin, oradayız. 'Bize faiz noktasında kredi verin', yine yanınızdayız. 'TOKİ yapsın, Emlak Konut yapsın', yine yanınızdayız. Siz nasıl istiyorsanız, biz bu dönüşümü sizinle beraber, Bakanlık olarak her türlü desteği vermek üzere yapacağız inşallah. Bizim zaten tüm Türkiye genelinde kentsel dönüşümü yapmamız gerekiyor.""Cumhur İttifakı'nda gönül, karşılıklı saygı, birbirine güven var"Bakan Kurum, bölgede yapılan imar planıyla birlikte güzel bir şehircilik anlayışı konulacağını, içinde camilerin, okulların, bisiklet yollarının olduğu bu planı hep birlikte uygulayabileceklerini ifade ederek, buna ilişkin Bakanlık olarak her türlü desteği Ümraniye'ye vermeye hazır olduklarını söyledi.Murat Kurum, şu açıklamalarda bulundu:"Kentsel dönüşümle ilgili bu kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstanbul'da tam 50 bin konutluk, sosyal konut projemizi başlattık. 2023 yılına kadar hedefimiz 250 bin sosyal konut projesini yapmak. Hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde, bu ülkede konutu olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmasın, bu ülkede deprem riski taşıyan hiçbir vatandaşım kalmasın anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'da 6 bin 300 tane sosyal konutu inşa edeceğiz. Taksitlerimiz 652 liradan başlıyor, 240 aya kadar da vadelerimiz var. Bugüne kadar da çok güzel bir başvuru oldu hamdolsun. Bu başvurular da artarak devam edecek."Her ile millet bahçesi sözü verdiklerini anımsatan Kurum, şöyle devam etti:"İstiyoruz ki biz gelecek nesillere çok daha güzel parklar, bahçeler, şehirler bırakalım, marka şehirler yapalım. 31 Mart'ta biz Cumhur İttifakı kurduk. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi sahada vatan, bayrak, ezan için kurulmuş bir birlikteliktir. O birlikteliğin içinde gönül, karşılıklı saygı, birbirine güven vardır. Diğer tarafta illet ve zillet ittifakı kurdular ve o ittifak maalesef terör örgütünün uzantısıyla birlikte hareket ediyor. Bu ittifak diyor ki 'Martın sonunda bahar gelecek.' Ben de Ümraniye'den soruyorum? CHP döneminde bu şehirler, bu ülke ne zaman bahar gördü ki, bu martta görsün. Sizin belediyecilik kariyeriniz, milletimizin hafızalarına çöp, çamur, çukur belediyeciliği olarak kazınmıştır."Kurum, 31 Mart'ta 16 yıldır olduğu gibi güçlü bir destek beklediklerini sözlerine ekledi."31 Mart'ta hep beraber birlik olacağız"Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de, 31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Her şey önemli ama en önemlisi ülkemiz. Bu ülkenin bir karışına halel getirmeyeceğiz. Ekonomik darbe yaptılar. Ne istiyorlar bizden? Birliğimizi, beraberliğimiz bozmak. Onun için öncelikle 31 Mart'ta hep beraber birlik olacağız. İnşallah 25 yıldır tanıdığım İsmet Yıldırım kardeşime Ümraniye'de, daha önce Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapıp da şimdi İstanbul Büşükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım kardeşime ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek bekliyoruz. Her ikisini de Recep Tayyip Erdoğan size emanet etmiştir. İnşallah bu emanetini, 31 Mart'ta kendisine siz de hediye edeceksiniz."Programa, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım da katıldı.Konuşmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, vatandaşların sorularını da yanıtladı.