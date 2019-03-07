Kentsel Dönüşümü Kararlı Bir Şekilde Yürütmek İstiyoruz"

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Beykoz'un tamamında 2B'ye ilişkin süreci tamamladık. İnşallah en yakın zamanda da bütün tapu sürecini bitirmek suretiyle Beykoz'daki mülkiyet problemini çözmüş olacağız." dedi.Üsküdar'da AK Nokta ve MHP seçim çadırını, ardından AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığındaki Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Kurum, Beykoz'la ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.Beykoz'da arazinin büyük bir kısmının sit alanı olduğunu dile getiren Kurum, "Hemen hemen Beykoz'un tamamında 2B'ye ilişkin süreci tamamladık. Bir taraftan da tapu işlemleri devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda da bütün tapu sürecini bitirmek suretiyle Beykoz'daki mülkiyet problemini çözmüş olacağız." dedi.Beykoz'da kentsel dönüşümün ihtiyaç olduğunu kaydeden Kurum, şöyle konuştu:"Bu ihtiyacı da o ilçedeki vatandaşlarımızla ve o mahalledeki muhtarlarımızla onların rızası çerçevesinde Beykoz'un doğal güzelliğini ve tarihini bozmayacak şekilde az katlı, yatay yapılaşma ama vatandaşımızı da mağdur etmeyecek şekilde bir kentsel dönüşüm çalışmasını hep birlikte yürüteceğiz. Buna ilişkin de hem Yücel Başkan'ın devam eden projeleri var hem de Murat Başkan'ın yapacağı birçok proje var. Biz de bakanlık olarak kentin, şehrin, ilçenin ihtiyacı olan bu kentsel dönüşüm projelerinde hem toplu konut idaresi başkanlığımızla fiilen sahada olacağız hem de belediyelerimizin bu işi yapabilmesine ilişkin de tam 4 milyar lira kaynak aktardık. O 4 milyar liralık kaynakla da yüzde 50'ye kadar faiz desteği vermek suretiyle bu kentsel dönüşüm sürecini hızlı ve kararlı bir şekilde yürütmek istiyoruz."Beykoz'da kişi başı 50 metrekareye varan yeşil alan olduğuna, hedeflerinin Türkiye ortalamasını 15 metrekareye çıkarmak olduğunu dile getiren Bakan Kurum, "Bu çerçevede de her ilimizde, her ilçemizde bir millet bahçesi projemiz var. O millet bahçesi projeleri çerçevesinde de bu çalışmalarımızı yürütüyor ve içinde bisiklet yollarının ve yürüyüş yollarının olduğu o millet bahçelerini de inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Beykoz sahil güzergahında bisiklet yolu projemiz var." ifadelerini kullandı.Türkiye genelinde 50 bin konutluk sosyal konut projesi başlattıklarını anımsatan Kurum, sözlerini, "2+1, 3+1 konutların olduğu, gazilerimize, şehit ailelerimize, emeklilerimize ve alt ile orta gelir grubundaki vatandaşlarımıza yönelik bu projeye yoğun bir ilgi var. 2+1 konutlarımızı 240 ay vadeyle veriyoruz, kira öder gibi 388 liradan başlayan taksitlerimiz var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla projeyi gerçekleştiriyoruz ve inşallah 19 Nisan'a kadar taleplerimizi toplayacağız." diye tamamladı.Programa, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç ve çok sayıda partili yer aldı.