Kentte çiçekçi yaylada çoban

Ardahanlı Salih Topçu, çiçekçilik mesleğinin yanında, çobanlığı da başarıyla yapmanın mutluluğunu yaşıyor.Kent merkezinde 27 yıldır çiçekçilik yapan Topçu, aile ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak, farkındalık oluşturmak amacıyla hayvancılık yapmaya başladı.Topçu, kent merkezinde çiçekçi dükkanından arda kalan zamanlarında ise Halil Efendi Mahallesindeki yaylaya çıkıp burada hayvanlarına çobanlık yapıyor.Kışın ahırda, yazın yaylada hayvanlarının bakımını yapan Topçu, gelen çiçek siparişlerini de aksatmadan yerine getirmeye çalışıyor."Aile ve ülke ekonomisine katkım oluyor"Salih Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede hayvancılığın vazgeçilmez işlerden olduğunu söyledi.Aile ve ülke ekonomisine daha çok katkı sunmak amacıyla hayvancılık da yaptığını ifade eden Topçu, şöyle konuştu:"Ben her iki işi de çok severek yapıyorum. Öyle zamanım oluyor yayladaki hayvanlarıma çobanlık yapıyorum, öyle anlar oluyor ki çiçeklere şekil veriyorum. Başkaları için iki iş bir birinden uzak alan olabilir ama ben zevkle yapıyorum. Hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkım olduğunu düşünüyorum.""İşleri bir arada yapmak çok zevkli"Topçu, doğayla iç içe, hayvanlarla barışık olmayı çok sevdiğini belirterek, iş başarısının altında sevgi ve merhametin olduğunu dile getirdi.Çiçekçiliğin çok incelik isteyen bir meslek olduğuna işaret eden Topçu, "Severek yapıldı mı her ikisi de çok güzel oluyor. Üstelik ben meslek lisesi mezunuyum. Metal bölümünden mezun oldum. Demirci olarak okulu bitirdim. Çiçekçilik yapmaya başladım. Son yıllarda ise hayvancılık yapıyorum. Bunların hepsini bir arada yapmak çok zevkli. Ben bunları yaparken zevk duyuyorum." diye konuştu.Topçu, insana, sevgiye yatırım yapılması halinde başarılmayacak hiçbir şeyin olmayacağına inandığını sözlerine ekledi.