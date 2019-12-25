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Kenya açıklarında kaybolan 8 balıkçı 17 gün sonra bulundu

Kenya açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 8 balıkçı, 17 gün sonra canlı bulundu.

25.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:50 Kenya açıklarında kaybolan 8 balıkçı 17 gün sonra bulundu
açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 8 balıkçı, 17 gün sonra canlı bulundu.
Malindi Balıkçılar Derneği Başkanı Yunnus Aboud, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Kilifi bölgesinde 8 'ta denize açıldıktan sonra teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan 8 balıkçının 17 gün sonra canlı olarak bulunduğunu söyledi.
Aboud, kaybolan balıkçılara, bölgede avlanan diğer balıkçılar tarafından ve kayboldukları noktadan yaklaşık 7 saat uzaklıkta ulaşıldığını kaydetti.
Balıkçıların balık ile ıstakoz yiyerek ve okyanus suyu içerek hayatta kaldıklarını söyleyen Aboud, kurtarılanların bölgedeki hastanede tedavi altında alındığını aktardı.
Kenya kıyılarında avlanan 8 balıkçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle teknelerinin batması sonucu 8 Aralık'ta kaybolmuştu.

Aralık, Kenya, Güncel

Kaynak: AA

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