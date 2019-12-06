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Kenya'da 6 katlı bina çöktü, mahsur kalan kişi sayısı bilinmiyor

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 6 katlı bir bina çöktü.

06.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:38Kenya'da 6 katlı bina çöktü, mahsur kalan kişi sayısı bilinmiyor

'nın başkenti 'de 6 katlı bir bina çöktü. Kurtarma çalışmaları başlatılırken, binada mahsur kalan kişi sayısının henüz belirlenemediği açıklandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Nairobi'nin Embakasi bölgesindeki Tassia yerleşim yerinde 6 katlı bir bina belirlenemeyen bir sebepten ötürü çöktü. Polisten yapılan açıklamada, binanın içinde kaç kişinin bulunduğunun henüz tespit edilemediği fakat arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, binanın çökmesi sonucu büyük bir kalabalığın toplandığı ve halkın binada mahsur kalan kişilerin kurtarılma çalışmalarına yardım ettiği görüldü.



Nairobi, Kenya, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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