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Kenya'da ABD üssüne saldırı: Üç ölü, iki yaralı

Kenya'da ABD üssüne saldırı: Üç ölü, iki yaralı

06.01.2020 08:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:58 Kenya'da ABD üssüne saldırı: Üç ölü, iki yaralı
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), terör örgütü El Şebab'ın 'daki Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Manda Körfezi Askeri Üssüne düzenlediği silahlı saldırıda 1 Amerikan askeri ile 2 Pentagon'a bağlı sözleşmeli personelin öldüğünü ve 2 Pentagon çalışanının yaralandığını bildirdi.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Afrika'da El Kaide'nin bir kolu olan El Şebab'ın gün içinde Manda Körfezi'ndeki Kenya Savunma Güçleri Askeri Üssüne düzenlediği saldırıda 1 Amerikan askeri ve 2 Savunma Bakanlığı sözleşmeli personeli hayatını kaybetti. Ayrıca 2 Savunma Bakanlığı çalışanı da yaralandı." ifadesi kullanıldı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Kenya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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