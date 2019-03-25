Kenya'da Alışveriş Merkezinde Yangın

ADDİS Kenya
'nın başkenti Nairobi
'de işlek caddede bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı bildirildi.
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkentte içinde mağazaların, sinema salonlarının ve lokantaların bulunduğu "20. Yüzyıl Binası"nda öğle saatlerinde yangın çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binanın ağır hasar gördüğü anlaşılırken, ölü ya da yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye görevlileri çıkan yangını halen kontrol altına almaya çalışıyor.
Nairobi, Kenya, Güncel
Kaynak: AA