Kenya'da bombalı saldırıda 8 polis öldü

ADDİS Kenya
'nın Somali
sınırı yakınlarında yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi.
Patlamanın olduğu Wajir bölgesi yetkilileri, yerel basına yaptığı açıklamada, yola yerleştirilen bombanın polis aracının geçişi sırasında patlaması sonucu 8 polisin hayatını kaybettiğini belirtti.
Yetkililer, polislerin saldırı esnasında güvenlik amacıyla devriye gezdiklerini aktarırken, saldırının henüz kim tarafından yapıldığının netlik kazanmadığını ifade etti.Somali
ve Kenya
'da faal olan terör örgütü Eş-Şebab daha önce bölgede güvenlik görevlilerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.Kenya
hükümeti hafta içinde güvenlik gerekçesiyle Somali
sınırındaki Lamu Sınır Kapısını kapatmıştı.