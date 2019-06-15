15.06.2019 15:27
Haberler»Güncel » Haber

Kenya'da bombalı saldırıda 8 polis öldü

Kenya

ADDİS Kenya'nın Somali sınırı yakınlarında yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi.

ADDİS Kenya'nın Somali sınırı yakınlarında yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi.
Patlamanın olduğu Wajir bölgesi yetkilileri, yerel basına yaptığı açıklamada, yola yerleştirilen bombanın polis aracının geçişi sırasında patlaması sonucu 8 polisin hayatını kaybettiğini belirtti.
Yetkililer, polislerin saldırı esnasında güvenlik amacıyla devriye gezdiklerini aktarırken, saldırının henüz kim tarafından yapıldığının netlik kazanmadığını ifade etti.
Somali ve Kenya'da faal olan terör örgütü Eş-Şebab daha önce bölgede güvenlik görevlilerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.
Kenya hükümeti hafta içinde güvenlik gerekçesiyle Somali sınırındaki Lamu Sınır Kapısını kapatmıştı.
Kaynak: AA
Somali, Polis, Kenya, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:26 Mantardan zehirlenen kadın öldü, eşi yoğun bakımda
16:25 BRİTİSH HAVAYOLLARI UÇAĞI MOTOR ARIZASI NEDENİYLE İSTANBUL'A ACİL İNİŞ YAPTI
16:25 Darıca'da sağanak sele yol açtı; mahsur kalan kadın kurtarıldı
16:25 BRİTİSH HAVAYOLLARI UÇAĞI MOTOR ARIZASI NEDENİYLE İSTANBUL'A ACİL İNİŞ YAPTI
16:25 Darıca'da sağanak sele yol açtı; mahsur kalan kadın kurtarıldı
16:24 Canikli'den Moody's değerlendirmesi
16:24 Erciş'te köpekler 2 buzağıya saldırdı