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Kenya'da çöken 6 katlı binanın enkazından 2 kişi 48 saat sonra sağ çıkarıldı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de iki gün önce çöken 6 katlı binada 2 kişinin 48 saat sonra sağ çıkarıldığı bildirildi.

08.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:08Kenya'da çöken 6 katlı binanın enkazından 2 kişi 48 saat sonra sağ çıkarıldı
'nın başkenti 'de iki gün önce çöken 6 katlı binada 2 kişinin 48 saat sonra sağ çıkarıldığı bildirildi.
Yetkililer, ülkede iki gün önce çöken 6 katlı binada devam eden arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 2 kişinin, 2 gün sonra sağ olarak çıkarıldığını açıkladı.
Çöken binada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 31 kişinin yaralandığını ve 24 kişiden ise halen alınamadığını kaydetti.
Çok sayıda kişinin bulunduğu binada, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Konut taleplerinin hayli yüksek olduğu Nairobi'de bina çökmelerine sık rastlanıyor.

Nairobi, Kenya, Güncel

Kaynak: AA

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