Haberler » Güncel » Kenya'da Eş-Şebab karakola saldırdı: 4 ölü - Haber

Kenya'da Eş-Şebab karakola saldırdı: 4 ölü

Terör örgütü Eş-Şebab, Kenya'da askeri üsse yapılan saldırıdan iki gün sonra, ülkenin doğusundaki bir polis karakoluna saldırı düzenledi.

07.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:50 Kenya'da Eş-Şebab karakola saldırdı: 4 ölü
Terör örgütü Eş-Şebab, 'da askeri üsse yapılan saldırıdan iki gün sonra, ülkenin doğusundaki bir polis karakoluna saldırı düzenledi.
Dadaab kenti yakınlarındaki polis karakoluna saldırı yapan militanlarla çıkan çatışmada çevredeki yatılı okulda kalan, aralarında öğrencilerin de olduğu 4 sivil hayatını kaybetti.
Komiser Yardımcısı Kibet Bowen, yerel basına yaptığı açıklamada, çatışmada saldırganların geri püskürtüldüğünü, 2 militanın öldürüldüğünü ve kaçanları yakalama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Bowen, 12 kişi olduğu tahmin edilen saldırganların kaçarken bir iletişim kulesine de zarar verdiğini belirtti.
Kenya'da, pazar günü ABD askerlerinin de konuşlandığı Kenya'daki Manda Körfezi üssüne saldıran Eş-Şebab, 3 ABD vatandaşını öldürmüştü.

Polis, Kenya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:52   Çavuşoğlu, cezayirli mevkidaşı ile görüştü - Haber
12:52   Aksaray'da fırtına ağılın çatısını uçurdu - Haber
12:52   Diyarbakır hdp önündeki eylemde 127'nci gün; aile sayısı 65 oldu - Haber
12:52   Kasım süleymani'nin cenazesinde izdiham - Haber
12:52   Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi küresel ve bölgesel gelişmelerde kamuoyunu... - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
7.01.2020 12:55:41